Пазл сложился Альфред Кох

23.06.2023, 10:21

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Альфред Кох

Российские войска на юге Украины ждет «непростое решение-2».

Прошел один год и сто восемнадцать дней войны. Я думаю, что, обстановка на фронте мало поменялась за прошедшие сутки.

Но это вовсе не значит, что ничего важного за день не произошло. Так, например, сегодня рано утром четыре ракеты (по некоторым сведениям – шесть) Storm Shadow попали в мост через Чонгар. Судя по фотографиям, выложенным в сеть, образовалась по меньшей мере одна сквозная дырка (2 на 1 метр) в полотне моста.

Мост выглядит кисло. Из полотна точат арматура и куски развороченного бетона. Мост небольшой, хлипкий какой-то, совсем не как Антоновский. Я думаю, еще пара-тройка таких залпов – и его не будет.

Мост хоть и устоял, но движение по нему перекрыто и теперь весь транспортный поток перенаправлен в объезд, через Армянск и Перекоп. Разумеется, там с обеих сторон немедленно образовалась огромная пробка. Нет нужды говорить, что в ней стоят и грузовики с боеприпасами и пополнением…

Теперь эти длинные колонны из грузовиков – идеальная цель для ракет и беспилотников. Скорее всего теперь южную группировку российских войск снабжать из Крыма будет трудно, если вообще возможно. Осталась железная дорога из Донецка через Волноваху на запад.

Поэтому неудивительно, что три дня назад ВСУ уже обстреляли Волноваху и HIMARSов. Российские паблики возмущаются «варварскими обстрелами Волновахи из РСЗО». Это значит попадание было удачным…

Хотя, что значит – удачным? Пострадали в том числе и мирные жители… Теперь уж не разберешь кто они: украинцы, россияне… Наверное они те, кем они сами себя считают, верно? Но что это я вдруг сопли распустил? Это война, тут не до сантиментов: «collateral damage» – сопуствующие потери. Этого никому еще не удалось избежать.

Так что хоть россияне и утверждают, что «логистика российской армии не пострадала», это все пустая бравада. ВСУ, как удав, медленно обескровливает южную группировку российских войск и сдаётся мне, что ее ждет та же судьба, какая постигла их правобережную группировку осенью прошлого года.

Тогда наступление ВСУ на Херсон тоже было не шибко впечатляющим, а, тем не менее, Суровикин покряхтел-покряхтел, да и вывел всю свою группировку войск на левый берег, назвав это «непростым решением». Вот и сейчас их ждет «непростое решение-2». Под победные крики о том, что фронтальное наступление ВСУ провалилось…

А вот, кстати, и свежие карты ISW подоспели. Впрочем, ничего нового они не показали. Все плюс-минус так же как вчера. Только уходит вода и линия фронта удлиняется. И россиянам все труднее перебрасывать резервы к тем участкам, где ВСУ их атакует.

Медленно, значительно медленнее чем нам всем хочется, но ситуация меняется в пользу ВСУ. В этом меня убедил сегодняшний обстрел Чонгара. Так бывает: какое-то оно событие случается, и пазл сложился.

Дело наше правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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