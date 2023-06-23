«Это машины не для обычных людей» 4 23.06.2023, 10:25

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Почему белорусы не доверяют электромобилям?

Все только и говорят об электромобилях, но на деле в Беларуси особой популярности они все еще не получили, пишет abw.by. Да, они не вызывают удивления в потоке, однако их количество на фоне традиционных авто с ДВС ничтожно мало. Так почему же никто не спешит погрузиться в электрическое будущее?

«Дополнительные проблемы ради мнимой экономии»

Александр: «Чтобы пересесть на «электричку», должно сойтись сразу несколько факторов, чем могут похвастать далеко не все, и я в том числе.

Как и многие, я живу в квартире в многоэтажке, заряжать автомобиль здесь просто нет возможности. Тут бы просто во дворе припарковаться! Поэтому получается, что иного выхода, кроме как ездить на общественные зарядные станции, нет. До них нужно для начала доехать, а уж там возможны и очереди, и наглые водители на обычных машинах, которые занимают места, потому что так хотят.

Опять же зарядка. Она вовсе не бесплатная, стоимость 100 километров пути, особенно по трассе, не сильно будет отличаться от цены пробега на каком-нибудь дизеле. Вот и получается, что зарядка «электрички» в городе – это только дополнительные проблемы ради мнимой экономии. Нужен свой дом и розетка с ночным тарифом на электричество – тогда это будет иметь хоть какой-то смысл.

Также смущает запас хода. В городе мне на день хватит, наверное, любого электромобиля с запасом хода 50 километров. Но в выходные с ним уже никуда не поедешь даже по Беларуси. Мне нужны хотя бы минимальные честные 300 километров хода, которые будут при мне, в том числе и зимой. Тоже вроде бы не самые большие показатели для современных «электричек». Только они стоят уже неприлично дорого! Я не миллионер и не готов отдавать за машину больше 10-12 тысяч долларов, как и не готов ради авто влезать в какие-то лизинги или кредиты. Для меня машина – это просто средство передвижения, а уж куда потратить «лишние» деньги, всегда найду.

Так что мне «электрички» не интересны вовсе. Слишком много проблем и компромиссов за «много денег». Это транспорт для энтузиастов или для предприятий, которые живут за счет авто, но уж точно не для обычных людей».

Сергей: «А для чего «электрички»? Экология? Там ею особо и не пахнет, просто загрязняется все где-то далеко, где мы не видим. При производстве компонентов к батареям вырабатывается такое количество отходов и загрязняется столько воды, что просто ужас. Опять же как их перерабатывают? Никак! Переработать дороже, чем сделать новую. Да и электричество вырабатывается не самым чистым способом. Может, вообще проблема не в ДВС, не в дизеле Евро-6, а в том, что большинство автомобилей относится к классам 2/3/4, а то и вовсе ездит с вырезанными катализаторами и сажевыми фильтрами? Может, для начала предприятия выбросы сократят?»

«Нулевые ставки таможни помогают, но мешает драконовская наценка компаний по доставке машин»

Руслан: «Брал в длительный тест-драйв Tesla зимой 2014-го. С тех пор наблюдаю за развитием электротранспорта и инфраструктуры в Беларуси, Москве и ряде стран Европы.

Раньше имело смысл покупать электромобиль, если живешь в частном доме и есть возможность заряжать. Мои знакомые с домами пересели с дизеля и газа на электротранспорт. Уже по 2-3 поколения поменяли. Некоторые поездили и даже заработали на перепродаже.

С нынешним развитием инфраструктуры даже таксисты переходят на «электрички», а они ушлые ребята и деньги считать умеют. Смущает лишь одно – большие первоначальные затраты как на новые, так и на б/у автомобили. Нулевые ставки таможни помогают, но мешает драконовская наценка компаний, которые занимаются бизнесом по доставке электромобилей. Например, доставка из Китая «под ключ» у них стоит 10.000 долларов (а у одной даже 10.000 евро, хотя затрат в евро там нет). При этом компания еще и оставляет себе НДС, который на дорогие «электрички» весьма приличный.

Может быть, решить эту проблему можно на межгосударственном уровне с участием госкомпаний. Например, есть 1-2 демонстрационные машины в наличии. Смотришь живьем или через интернет заказываешь. А госкомпании сами автоматически отправляют заказ на производство, железной дорогой доставляют до Минска за адекватные деньги. Очередь желающих!».

Александр: «Задумывался об электромобиле, но взвесил «за» и «против» – «против» оказалось больше. На первый взгляд вроде как дешевле передвигаться, но переплачиваешь изначально значительную сумму, на которую тот же самый дизель можешь заправлять энное количество лет. Недостаточно развитая инфраструктура зарядных станций и время зарядки. Плюс значительное снижение запаса хода в зимних условиях. И так можно продолжать долго...».

«Машины по цене квартиры немногие могут себе позволить»

Дмитрий: «Электромобили в чистом виде пока слишком ограниченный транспорт. Не ты управляешь машиной, а она тобой. Надо планировать маршруты с учетом зарядных станций, закладывать в план поездки время на зарядку. Опять же цены. Когда на рынке появятся электромобили с пробегом под 1000 километров и по цене какой-нибудь недорогой Vesta, да еще с доступным кредитом, тогда можно будет о них рассуждать как о полноценном транспорте. Пока это все игрушки. Я смотрел ролики на YouTube в духе «едем куда-то далеко на Tesla». Это не поездки – это какие-то превозмогания.

Сейчас в битве «электромобили против машин с ДВС» выигрывают подзаряжаемые гибриды. На них и в городе можно ездить экономично и экологично, и можно не бояться выезжать куда-то подальше. Но в наших реалиях до этого всего еще слишком далеко – машины по цене квартиры немногие могут себе позволить. Не для нас все эти изыски».

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