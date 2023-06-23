В России взялись за «кадыровцев» из-за массовых случаев мародерства
- 23.06.2023, 10:28
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Комиссию возглавил российский генерал Кочетков.
Подразделения прибывших «защищать» Белгородскую область от «украинских ДРГ» кадыровцев массово мародерят в этой российской области. Из-за жалоб местного населения оккупанты создали комиссию, которая будет разбирать дела, связанные с мародерством подразделений «Ахмат» в Белгородской области и на временно оккупированной территории Украины.
При этом проверка стартовала только после того, как за «защиту» кадыровцев своим имуществом начали платить россияне, многочисленные жалобы украинцев в оккупации оставались без реакции. Подробности рассказали в Центре национального сопротивления.
По прибытии в Белгородскую область, кадыровцы привычно принялись грабить местное население. Когда количество жалоб от россиян начало бить рекорды, оккупанты решили создать специальную комиссию, которая будет рассматривать дела, связанные с мародерством подразделений «Ахмат».
«Россияне создали комиссию проверки массовых случаев мародерства со стороны кадыровцев на временно оккупированных территориях и на границе с Украиной. Комиссию возглавил генерал-лейтенант Владимир Кочетков. Она проводит разбор дел, связанных с мародерством со стороны подразделений «Ахмат», которые терроризируют население на временно оккупированных территориях и Белгородской области», – отметили в ЦНС.
Кочетков является заместителем командующего войсками Западного военного округа, командовал действиями батальонной тактической группы ВС РФ во время второй российско-чеченской войны, также принимал участие в войне в Грузии, Сирии и полномасштабной агрессии РФ против Украины.
Примечательно, что на мародерство со стороны кадыровцев неоднократно жаловались жители временно оккупированных территорий Украины, однако на их жалобы в России не спешили реагировать.
«Проверка началась только после жалоб населения РФ, а жалобы населения на ВОТ не принимались во внимание, что свидетельствует об отношении россиян к украинцам», – отметили в ЦНС.