Врач-диетолог опроверг распространенный миф о майонезе 23.06.2023, 10:30

2,668

Критика продукта вполне необоснована.

Врач-диетолог Алексей Кабанов в интервью росСМИ опроверг распространённый миф о вреде майонеза и заявил, что он на самом деле полезнее сметаны.

По словам эксперта, критика майонеза вполне необоснована, поскольку он состоит из безопасных компонентов, таких как растительные масла, яичные желтки, горчичное масло, уксус или лимонный сок, и соль.

Растительные масла, которые являются основным ингредиентом майонеза, являются источником полезных ненасыщенных жиров, необходимых для работы сердца, сосудов и всего организма.

При этом сметана, часто рекомендуемая в качестве замены майонезу, является источником насыщенных жиров, которые при избыточном потреблении могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему.

Диетолог подчеркнул, что умеренное потребление майонеза не причинит вреда. Он также отметил, что в магазинах можно найти майонезы с составом, аналогичным домашнему, но с более длительным сроком хранения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».