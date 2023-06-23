ВСУ нанесли поражение армии РФ под Купянском и Лиманом 23.06.2023, 10:40

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Попытка российского контрудара захлебнулась.

Силы обороны Украины остановили наступление российской армии на Купянск и Лиман. Попытки российской армии растянуть на фронте украинские силы обернулись неудачей. Наступление оккупантов на Купянск и Лиман захлебнулось.

Об этом сообщила утром 23 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Накануне вечером она сообщила, что на Лиманском направлении сейчас идут самые тяжелые бои. Там россияне пытались пробить украинскую оборону в районе Дибровы, Серебрянского лесничества и Григорьевки.

Попытка российского контрудара не удалась: ВСУ устояли и нанесли поражение противнику.

«На Купянском и Лиманском направлениях наши Силы обороны остановили наступление врага», - сообщила Анна Маляр.

Отметим, что, по мнению военных экспертов, россияне начали серьезное наступление под Лиманом и Купянском, в том числе, чтобы оттянуть от Бахмута украинские силы, которые рвут там российские фланги и постепенно берут город в «клещи».

Это была попытка в целом растянуть украинские силы по широкому фронту, чтобы сорвать контрнаступление.

Продвинуться в районе Лимана и Купянска россиянам не удалось.

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