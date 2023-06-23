Тихий голландец Грэм Стэк, Мария Реттер, Тимо Шобер, «Важные истории»

23.06.2023, 10:43

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Как старшая дочь Путина связана с деньгами Ротенберга.

Австрийский дом, где часто видели дочь российского президента, Марию Воронцову, был куплен фирмой, получившей миллионы евро от компании Аркадия Ротенберга.

Расположенный за высокой живой изгородью двухэтажный дом на тихой улице модного австрийского горнолыжного курорта Кицбюэль легко теряется среди похожих тирольских шале. Но в этом обычном для здешней архитектуры доме, по словам местных жителей, бывали необычные гости: дочь президента России Владимира Путина и ее бывший гражданский муж. Двое местных даже полагают, что видели поблизости самого Путина.

Шале на модном австрийском курорте Кицбюэль. По словам местных жителей, здесь часто останавливалась дочь Путина, Мария Воронцова ФОТО: HENRI-KRISTIAN KIRSIP / DELFI ESTONIA

Журналисты Paper Trail Media и Der Standard, работающие совместно с Центром по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP), посетили Кицбюэль в прошлом месяце и поговорили с местными жителями. Полдюжины из них слышали о том, что семья дочери Путина часто посещала дом.

Проверить эти утверждения трудно. Но документы, полученные «Важными историями», которые мы изучили совместно с OCCRP и журналистами известных мировых СМИ, дают основание полагать, что дом был куплен благодаря займу от компании друга детства Путина — Аркадия Ротенберга, который подпал под санкции США и ЕС после российской аннексии Крыма.

«Известно, что близкие к Кремлю олигархи, такие как друзья детства Путина Ротенберги, сколотившие состояние на госконтрактах, спонсируют роскошную жизнь семьи Путина», — говорит эксперт по грязным деньгам в Австрии Флориан Хорчицка.

Шале принадлежит кипрской компании Wayblue Investments, которая купила его почти за 11 млн евро в январе 2013 года. Кому принадлежит Wayblue — загадка: кипрский реестр сообщает, что с 2015 года ей владеет Velidom Ltd. И кто за ней стоит, непонятно.

Австрийские власти уверяют, что изучали вопрос, кто владеет домом, но в прошлом году так и не смогли продвинуться в своем расследовании. «Подозрение, что эта собственность находится во владении санкционного лица, на сегодняшний день не может быть подтверждено», — сказал представитель министерства внутренних дел Австрии Харальд Зёрёс. «Если будут обнаружены новые доказательства, мы представим отчет в соответствующие инстанции».

Но документы из земельного реестра Нидерландов, а также отчеты кипрских компаний позволяют предположить, что жители Кицбюэля могут быть не так уж и неправы насчет того, что дом связан со старшей дочерью Путина, Марией Воронцовой и ее бывшим гражданским мужем, голландцем Йорритом Фаассеном.

Шале в Кицбюэле

Электронные письма и документы, которые оказались в распоряжении «Важных историй» и OCCRP, показывают, как компания, купившая дом в Кицбюэле, могла получить деньги. Предназначенный для нее заем должен был пройти через латвийский банк Аркадия Ротенберга и его кипрскую фирму Olpon Investments.

Последняя еще в январе 2013 года согласилась предоставить 11,5 млн долларов в управление латвийскому SMP Bank Ротенберга. В проекте соглашения об управлении инвестициями Olpon в 2016 году говорилось, что SMP Bank, в свою очередь, предоставляет эти деньги в качестве займа компании Wayblue. В том же месяце Wayblue приобрела дом в Кицбюэле за 10,8 млн евро. Финансовая отчетность Wayblue за 2013 год подтверждает существование такого займа и то, что у компании появился дом.

«Почти очевидно, что денежный поток нужно было скрывать, — полагает Стефан Бланке из лондонского аналитического центра Королевского института оборонных исследований (RUSI). — Для чего еще следовало бы выбрать такую конструкцию?»

Вид на австрийский Кицбюэль ФОТО: HENRI-KRISTIAN KIRSIP / DELFI ESTONIA

В середине 2014 года Ротенберг продал латвийский SMP Bank команде менеджеров, и его переименовали в Meridian Trade Bank. В 2016 году банк передал управление этими инвестициями латвийской компании Cresco Securities. Заем тогда не был погашен Wayblue.

Владелец Cresco Олев Шульц подтвердил, что его компания взяла на себя управление инвестициями, но, по его словам, она расторгла соглашение в 2021 году. Шульц признает, что знал: за Olpon стоит Ротенберг, но отрицает, что работал с какими-либо лицами или компаниями, находящимися под санкциями. Возвращен ли заем, неизвестно.

Шульц сказал, что знает имена настоящих владельцев Wayblue, но отказался их раскрыть.

Том Китинг, директор лондонского Центра исследований финансовых преступлений и безопасности при RUSI, считает, что запутанная схема для покупки дома в Австрии типична для сделок с участием людей, близких к семье Путина.

Хотя Ротенберг подпал под санкции только через год после покупки [Wayblue дома в Кицбюэле], он должен был знать, что находится «в перекрестье прицела», полагает Китинг: «Эти люди думают: «Я достаточно часто появляюсь в прессе как человек, который <…> должен быть подвергнут санкциям, поэтому я собираюсь <…> снизить этот риск».

Земля под Амстердамом

Другая сделка с недвижимостью, о которой узнали расследователи, ведет в Нидерланды, к бывшему гражданскому мужу дочери Путина, — Йорриту Фаассену.

В том же 2013 году, что было куплено шале в Кицбюэле, кипрская компания Gietrin Investments учредила голландскую фирму Molenkade Ontwikkeling и приобрела участок земли в пригороде Амстердама.

Как и в случае с Wayblue, настоящие владельцы Gietrin — тайна. Но у этих компаний были и другие общие черты. Обе обслуживались в латвийском SMP Bank Ротенбергов. А отчеты кипрской Wayblue показывают, что Gietrin одолжила Wayblue 750 тыс. евро и упоминалась в отчете, как «связанная сторона». Отношения между связанными сторонами с юридической точки зрения означают, что одна компания имеет значительное влияние на другую (например, у них общие владельцы).

Веранда шале в Кицбюэле HENRI-KRISTIAN KIRSIP / DELFI ESTONIA

Документы голландской Molenkade показывают, что ее директором был муж двоюродной сестры Фаассена, а в 2019 году его сменил сам Фаассен, который продал земельный участок в пригороде Амстердама — единственный актив Gietrin — самому себе. Это было уже после того, как его отношения с дочерью Путина закончилась. В том же месяце он ликвидировал Molenkade. В мае 2023 года прокуратура Нидерландов арестовала этот земельный участок. Причина неизвестна.

Были ли Фаассен или дочь Путина, Мария Воронцова, конечными собственниками компании, владеющей домом в Кицбюэле? Ответ неизвестен, но двое местных жителей рассказали, что видели на участке у дома автомобили с голландскими номерами, а четверо вспомнили, что там останавливался голландец.

Бывшая соседка рассказала журналистам, что в доме регулярно бывала женщина по имени Мария. «Часто там бывал и ее муж, голландец», — добавила она.

Грэм Стэк, Мария Реттер, Тимо Шобер, «Важные истории»

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