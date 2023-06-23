К месту падения вертолета под Барановичами прибыл Ми-8 из РФ 23.06.2023, 10:43

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Зафиксирован и прилет пассажирского Ан-148 из Москвы в «Мачулищи».

На территории Беларуси 22 июня была зафиксирована авиационная военная активность на аэродромах «Мачулищи», «Барановичи» и «Лида». Фиксировались полеты самолетов и вертолетов ВВС РБ и ВКС РФ, отмечает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

На аэродроме «Лида» фиксировались интенсивные полеты. Активность связана с проводимыми летно-тактическими учениями.

В районе 13:30 около трассы М1 между Ивацевичами и Барановичами (возле д.Лесная) упал вертолет Ми-24 ВКС РФ.

Из России на место падения Ми-24 прилетел вертолет Ми-8 ВКС РФ (RF-90399). В настоящее время борт находится на аэродроме «Барановичи».

Из Москвы на аэродром «Мачулищи» прилетал пассажирский самолет Ан-148 ВКС РФ (RA-61733). Борт доставил в Беларусь следственную группу по расследованию причин крушения вертолета Ми-24 ВКС РФ.

На аэродроме «Мачулищи» фиксировались тренировочные полеты истребителей Су-30СМ ВКС РФ. Истребители участвовали в летно-тактических учениях с 116-й штурмовой авиационной базой ВВС РБ.

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