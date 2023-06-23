Специалист рассказал, можно ли купаться в водоемах Минска 23.06.2023, 10:47

Пляжный сезон в разгаре, но важно помнить о санитарных правилах.

Эпидемиолог Минского центра гигиены и эпидемиологии Евгений Ситкевич рассказал, можно ли купаться в водоемах столицы.

Специалист отметил, что пробы воды отбираются каждую неделю на 23 столичных пляжах в 5 рекреационных зонах (водохранилище Заславское, Криница, Дрозды, Цнянское и Комсомольское озеро).

Есть ли кишечная палочка в водоемах Минска?

Один из важных пунктов исследования – наличие кишечной палочки в воде.

«Если он выявлен, то купание в таком водном объекте будет ограничено или вовсе запрещено», – уточнил заведующий отделением коммунальной гигиены отдела гигиены центра Евгений Ситкевич, его цитирует агентство «Минск-Новости».

Однако сегодня, заверяет специалист, с минскими водоемами все в порядке. Купаться там можно.

Отмечается, что с 1 по 14 июня эксперты исследовали 99 проб. Показатели микробиологической безопасности во всех случаях отвечали всем нормативам.

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