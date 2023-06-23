Уроженца Беларуси задержали за поджог железной дороги в Москве 23.06.2023, 11:04

Иллюстративное фото

Железнодорожные пути в российской столице атаковали недалеко от Варшавского шоссе.

В Москве задержаны двое парней, подозреваемых в поджоге релейных шкафов на железнодорожных путях недалеко от Варшавского шоссе. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Задержанными оказались двое граждан Казахстана — 25-летний Эдуард Б., который родился в Беларуси, и 27-летний Александр А.

«Парни признались, что за свою работу они получили 30 000 российских рублей (357 долларов) на криптокошельки. Задание они получали через Telegram», — сообщает Baza.

Сейчас парни задержаны. В отношении них возбуждено дело по статье 267 УК РФ (Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).

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