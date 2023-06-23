Коваленко: Пропагандисты РФ лишний раз указали на неполноценность своих «Панцирь-С1» 23.06.2023, 11:07

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Россиянам нечего противопоставить ракетам Storm Shadow.

Вчера практически все российские пропагандистские площадки публиковали это и вправду редкое видео боевой работы ЗРПК «Панцирь-С1». Публиковали с заголовками «уничтожение ракеты Storm Shadow», но есть нюанс. Ракета Storm Shadow не была уничтожена, отметил известный украинский военный эксперт Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

На видео отчётливо видно, что ЗУР, казалось бы, захватывает цель, но не поражает её, отклоняясь в сторону, в то время как Storm Shadow начинает пикировать на цель и успешно её поражает.

Это яркий пример того, как системы Storm Shadow делают из неё летающий РЭБ, противодействия которому у российских оккупационных войск нет.

То есть, попытавшись выставить некую ура-победу из провального видео, авось не поймут, российские пропагандисты лишний раз указали на неполноценность своих ЗРПК «Панцирь-С1», о дефектах которых известно было ещё 10 лет назад. В Сирии и Ливии они подтвердились, а в Украине достигли апогея.

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