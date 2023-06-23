Как сегодня белорусы проходят границу на легковых авто 23.06.2023, 11:13

Подчеркивается, что страховку обязательно нужно распечатать.

Как известно, с 1 июня более 30 стран прекратили сотрудничество с Беларусью по системе «Зелёная карта». С 16 июня появились новые ограничения: в список добавились государства, которые не входят в Европейскую экономическую зону, но состоят в системе Green Card.

А с 30 июня оформить «Зелёную карту» не получится также в Черногорию, Россию и Турцию. Таким образом, членство Беларуси в системе Green Card официально приостановлено на неопределённый срок.

Как всегда в период каких-либо перемен, нужно время, чтобы новая система заработала слаженно. Пока этого не произошло, белорусы сталкиваются с определёнными трудностями при заключении договоров международного автострахования, пишет av.by.

Одно известно точно: оформить их на территории нашей страны больше нельзя. Напомним, ранее белорусская «Зелёная карта» на 15 дней стоила 30 евро, а на 30 дней — 50 евро. Теперь оформить страховку можно только на сопредельной территории при выезде из страных. Однако есть проблема.

— Наличие страховки поляки проверяют уже на мосту, — говорит мужчина, стоящий в очереди на выезд во время недавнего визита журналистов в пункт пропуска «Брест — Тересполь». — Если её нет, сразу разворачивают, не впуская на польскую сторону.

— Я слышала, что в первый день действия этих ограничений за отсутствие страховки давали штраф, но разрешали проехать за шлагбаум и купить её, — дополняет находящаяся рядом женщина. — А потом всех стали разворачивать, не предоставляя возможности добраться до страховой будки, чтоб оформить страховку.

Значит, при пересечении границы международный полис автострахования уже должен быть на руках, а оформлять его необходимо заранее. Белорусские пограничники наличие страховки уже не проверяют, но вот на сопредельный пункт пропуска без неё не пустят.

Какие же варианты оформления международного полиса автострахования могут быть в сложившейся ситуации?

Белорусы, направляющиеся за границу, тут же стали искать их и делиться друг с другом рабочими схемами в приграничных телеграм-чатах.

— Вот это головоломка! — сетует один из участников такого канала. — Оформить полис можно только на территории Польши, но показать его нужно ещё до въезда в РП.

— Как вариант — можно съездить сначала в Польшу рейсовым автобусом или с шоп-туром, взяв с собой документы на авто. Там лично оформить страховку и со спокойной душой в следующий раз ехать на машине, — тут же советуют мужчине надёжный способ решения задачи.

Вариант, действительно, рабочий, но довольно ресурсозатратный. Те, кто хочет поскорее получить заветный полис автострахования как пропуск за границу, пробуют оформить его дистанционно. Сделать это самостоятельно онлайн на данный момент невозможно, поэтому многие прибегают к помощи друзей и знакомых, живущих или часто бывающих за границей. Можно передать им свои документы на авто для оформления страховки и ждать, когда они пришлют или лично привезут вам полис. Этот способ один из самых надёжных: вы не сомневаетесь в подлинности документа и с его оригиналом на руках чувствуете себя уверенно при прохождении границы.

Но далеко не у всех есть знакомые за рубежом, поэтому многим приходится обращаться за помощью к посредникам. Их в сложившейся ситуации появилось немало. Профильные группы в соцсетях ежедневно наполняются предложениями оформить международный полис автострахования. Журналисты откликнулись на некоторые из таких объявлений и узнали, что требуется для дистанционного оформления страхового полиса и сколько он стоит.

— Для оформления страховки нужны фото техпаспорта, последних страниц паспорта владельца транспортного средства, а также сведения о виде топлива и объёме двигателя, пробеге автомобиля, — отвечает один из агентов. — Кроме того, нам необходимы некоторые данные о хозяине авто: водительский стаж, адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты. Важно также указать срок и дату начала действия страховки.

— Какая стоимость и куда переводить деньги? — интересуемся.

— Стоимость страховки на месяц — 156 белорусских рублей. За срочность будет доплата 30 рублей. Оплата производится переводом по номеру карты. Работаем только по полной предоплате.

Ещё один агент называет цену в 220 рублей за месячный полис, предоплата — 50 процентов. «Гарантии, отзывы», — пишет девушка в объявлении.

— А где можно ознакомиться с отзывами? — спрашиваем у неё.

— На одном белорусском сайте есть, — отвечают нам. — Я бы вам выслала все комментарии, но времени нет, лучше ещё добро людям сделаю. Нам море благодарностей каждый день поступает!

Тем не менее даже с плотным графиком добрых дел девушка нашла время, чтобы ещё несколько дней после этого назойливо писать и названивать, склоняя к покупке страхового полиса через неё…

Чаще всего посредник при таком варианте оформления страхового полиса обещает прислать его заказчику в формате pdf. Документ обязательно нужно распечатать! Наученные горьким опытом путешественники уже знают: польские таможенники не признают цифровых носителей и разворачивают тех, кто показывает страховку на электронных устройствах. Но точно ли устроит придирчивых работников польской таможни самостоятельно распечатанная бумага?

— Полис, который высылается вам pdf-файлом, — это и есть оригинал документа, — уверяет другой агент, предлагающий свои услуги в соцсетях. — От вас требуется только распечатать его на обычном принтере. Многие прямо на границе просят сделать это в страховых павильонах на белорусской стороне. Страховка чёрно-белая, уже не та «Зелёная карта». Поэтому придираться на границе никто не будет — проверено нашими многочисленными клиентами.

В общем, похоже, это тоже неплохой вариант оформления международного полиса автострахования. Однако в данном случае велика вероятность попасть на удочку мошенников. Во-первых, если вы переводите на указанный счёт деньги заранее, всегда есть риск остаться без них и без страховки. Именно с таким видом обмана столкнулась Ольга.

— Ехали в Польшу, нам сказали, что в Тересполе на месте можно сделать страховку на авто, — рассказывает женщина. — Подъезжаем к полякам, а нас без страховки не пропускают. Пишу в группу в «Телеграме», прошу о помощи. Отзывается одна девушка, говорит, мол, быстро сделаю вам страховку онлайн по предоплате. Я перевожу деньги (150 рублей), и девушка... исчезает! На связь она больше не вышла, а перевод был за рубеж.

— Как же вам удалось проехать?

— Границу мы всё-таки прошли позже. На польской стороне стоял автобус белорусский, один из его пассажиров помог нам, оформил в павильоне страховку на наше авто и передал её через шлагбаум. После того как нарвались на мошенника, рисковать с дистанционным оформлением страхового полиса мы больше не хотим. Сейчас планируем ездить через Литву, там, говорят, по факту можно страховку сделать на границе без проблем.

Потерять деньги при таком раскладе, конечно, обидно. Но ситуация может сложиться ещё хуже в случае, если мошенники пришлют вам липовую страховку и вы попытаетесь пересечь с ней границу. При таких не очень приятных обстоятельствах можно и с милицией познакомиться.

— Кто вам прислал эту страховку? — спрашивает один участник телеграм-канала у другого, что поделился в ленте фото своего свежеоформленного полиса. — Не боитесь, что она нарисованная?

— Боюсь, конечно, — тут следует ответ.

Интересно, есть ли способ проверить подлинность страховки? Знающие люди говорят, что сделать это можно самостоятельно на сайте ufg.pl (работает через VPN) по регистрационному номеру транспортного средства или по VIN-номеру. Если полис есть в системе, значит, волноваться не о чем: договор страхования действующий. Однако следует иметь в виду, что в базе полис может появиться далеко не сразу. Как нам объяснил один из агентов, это зависит от того, страховалось ли авто ранее в ЕС. Кроме того, некоторые посредники предупреждают: страховые компании не работают в выходные и праздничные дни.

Поэтому если вам оформили страховку накануне уик-энда, то, скорее всего, в системе она появится не раньше понедельника. На этот момент, кстати, стоит обратить внимание также со стороны проверки агента. Имейте в виду: если вам обещают оформить страховку на выходных — это мошенники.

Помимо проверки по базе, оградить себя от неприятностей, связанных с мошенничеством при оформлении документа, можно, когда вы выбираете агента, который работает с оплатой по факту. Связавшись со многими посредниками по объявлениям в соцсетях, журналисты всё-таки нашли нескольких, что не берут предоплату с клиентов и даже лично доставляют полисы страхования в Брест. Возможно, таких агентов появилось бы больше, если б сами заказчики были более ответственными.

— Я работаю только по предоплате, — говорит один из посредников. — С оплатой по факту завязал. Вот пару недель заплатил своими деньгами за страховку, привёз — уже две недели её забирают…

Есть ещё один вариант оформления страхового полиса. Быстрый, но надёжность его также под вопросом. Стоя в очереди на границе с польской стороны, некоторые люди не теряют времени даром, пишут в специализированные группы с предложениями помочь оформить страховки. Их вам могут даже сразу передать через шлагбаум, если вы прямо сейчас находитесь в сопредельном пункте пропуска. За услугу такие предприимчивые граждане берут $10.

Напоследок немного нюансов дистанционного оформления страховых полисов. Большинство посредников предлагают оформить договор страхования на месяц. Это максимальный срок. Почему? Дело в том, что страховые компании в Польше, как бы это тавтологично ни звучало, страхуются и не желают по копиям документов и без личного присутствия владельцев и самих авто оформлять документы на больший срок.

— Вам даже выгоднее оформить полис на месяц, а потом в Польше уже лично заключить договор на более продолжительный период, если захотите, — объясняет девушка-посредник. — При повторном обращении в страховую компанию вам будут положены скидки — как минимум $20 сэкономите.

Кроме того, говорят, что при оформлении полиса на срок больше месяца требуется подпись владельца авто. Тем не менее, если хорошо поискать, находятся и агенты, готовые дистанционно оформить страховку сразу на год. Цена вопроса — $240. Вот только риск по-прежнему присутствует, если посредник не проверенный.

При этом известно, что на сегодня на определённых территориях Польши (до Мазовецкого воеводства) агентам и вовсе запрещено оформлять страховые полисы по копиям документов без нахождения транспортного средства в РП, а также на авто, впервые въезжающие на территорию Евросоюза. Посредники работают с теми страховыми компаниями, которые ещё не получали такого распоряжения и пока выдают полисы на месяц дистанционно.

— Нахожусь в Польше, — пишет один из участников приграничного чата. — Вчера хотел сделать страховку другу из Беларуси. Он выслал мне фото документов и всю необходимую информацию. Зашёл в три фирмы — везде отказали. Говорят, что страховку должен делать владелец авто лично с оригиналами документов. И надо, чтоб машина была в ЕС…

Важно также отметить, что наличие страховки на авто польские таможенные службы проверяют и при выезде из РП. На сегодня штраф за отсутствие страхового полиса в Польше составляет 7 000 злотых, или $1 720.

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