Евросоюз официально утвердил 11-й пакет санкций против России 23.06.2023, 11:20

Полностью остановлены поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу.

Совет Европейского Союза утвердил 11-й пакет экономических и персональных санкций против России, главная цель которого – усиление введенных ранее ограничений и борьба с обходом санкций.

Об этом сообщили в Совете ЕС, сообщает «Европейская правда».

Ужесточение на обход санкций

11-м санкционным пакетом Евросоюз, в частности, тормозит возможности России по обходу уже действующих санкций. Так, впервые в качестве сдерживающей меры в пакет была включена возможность продления запрета на вывоз товаров в третьи страны, через которые товары, подпадающие под санкции, поступают в Россию. Это позволяет, в частности, запретить экспорт «чувствительных» товаров двойного назначения и некоторых товаров, связанных с оборонной промышленностью.

Кроме того, запрет на транзит через Россию в третьи страны будет также распространен на товары, которые могут быть использованы для повышения обороноспособности России, и на товары, используемые в авиации. По предложению Эстонии и других стран Балтии и Польши санкция на автомобильные перевозки расширяется за счет запрета на перевозку в ЕС грузов с зарегистрированными в России прицепами, а также товаров, используемых Россией в войне против Украины, в том числе электроники, полупроводников и фотоаппаратов.

В список ужесточившихся экспортных ограничений также внесены 87 компаний оборонной промышленности, в том числе компании третьих стран, причастные к продаже беспилотников из Ирана и уклонению от санкций. Вместе с ними санкции уже введены почти 1800 физических и юридических лиц за подрыв территориальной целостности Украины.

Другие ограничения

Также по предложению Эстонии Евросоюз ужесточил санкции на экспорт автомобилей в Россию и запретил экспорт в Россию пневматического и газового оружия и другого подобного оружия.

Кораблям, нарушившим правила нефтяного эмбарго и потолка цен, в том числе судам, отключившим систему автоматической идентификации местоположения, запрещен заход в порты ЕС. По предложению Эстонии запрет на заход в порты Финского залива распространяется и на якорные стоянки за пределами юрисдикции портов.

ЕС также полностью запретил поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу.

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