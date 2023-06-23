Во сколько обойдется выходной в минском парке Челюскинцев? 15 23.06.2023, 11:22

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Фото: Ирина Мурина, Myfin.by

Обзор цен на аттракционы и развлечения.

Минский парк Челюскинцев — хорошее место для семейного отдыха: там можно покататься на аттракционах, погулять по аллеям, попробовать мороженое и сладкую вату. Журналисты Myfin.by узнали, сколько это будет стоить.

Цены на аттракционы

Многие гости парка приходят сюда именно для того, чтобы покататься на аттракционах. Их тут много, и все разные — семейные, детские, экстремальные.

Аттракционы стоят от 2 до 10 руб. Цены по сравнению с прошлым годом почти не поменялись, как отмечают продавцы. Покупка билетов осуществляется только через кассы.

Сколько стоит сеанс:

• «Колесо обозрения» — 4 руб.;

• «Ладья» — 3,5 руб.;

• «Зигзаг» — 3,5 руб.;

• «Вальс» — 4,5 руб.;

• «Калипсо» — 2,5 руб.;

• скоростной автодром — 4,5 руб.;

• Super Nova и Discoround — 6 руб.;

• «Фараон» — 7 руб.;

• детские аттракционы «Лебеди», «Мультяшки», «Паровозик», «Качелики», «Мини-джет» — по 2 руб.

Самый скоростной аттракцион в парке — «Джамбо Джет» (напоминает американские горки). Его высота — 24 метра, а длина пути — 960 метров. Цена такого удовольствия — 10 руб.

Получить порцию адреналина можно на новом, открывшемся только в этом году, аттракционе «Розовый слон». Напоминает он традиционные качели, которые имеют определенную амплитуду раскачивания. Прокатиться на нем стоит 5 руб.

Как еще развлечься

Для любителей пострелять в парке есть несколько пневматических тиров. За 10 выстрелов нужно будет заплатить 8 руб. Есть призовые выстрелы.

В парке Челюскинцев также обустроен веревочный городок «Тарзания». Доступны четыре трассы (высота от 1 до 8 метров), в том числе есть маршрут для детей (от 3 лет) и троллей (тарзанка) длиной 50 метров. Цены за прохождение маршрутов — от 15 до 25 руб. (в зависимости от протяженности), для детского маршрута — 7 руб.

Открыты для посещения детская и спортивная площадки. Детская находится в глубине парка, здесь есть горки, качели, песочница, лесенки.

Также в парке можно сфотографироваться с большим попугаем, декоративными морскими свинками и кроликами.

Сколько стоит перекус

Хватает в парке и мест, где можно перекусить. Цены такие:

• хот-дог — 6 руб.;

• молочный коктейль — 5 руб.;

• кукуруза — 6 руб.;

• сахарная вата — 5 руб.;

• стакан попкорна — от 4 до 10 руб. (в зависимости от объема);

• шашлык стоит около 6 руб.;

• блинчики с различными начинками — от 5 до 10 руб.;

• мороженое в рожке стоит 6−7 руб. (за 100 г);

• чешская булочка «трдельник» обойдется в 5 руб. (с начинкой — 8 руб.).

Из напитков: кола, спрайт, фанта продаются за 3−3,5 руб., сок (0,2 л) — 3 руб.

Цены на кофе варьируются от 3 руб. за эспрессо, американо обойдется в 3,5 руб., латте — 4,5 руб.

Каковы впечатления у посетителей

Ирина, мама двоих детей:

— Посещаю парк с детьми практически ежедневно, так как живем здесь недалеко. Приходим сюда в первую очередь для того, чтобы погулять, подышать свежим воздухом, полакомиться мороженым. А вот на аттракционах катаемся, как ни странно, редко. Парк хороший, но что касается точек питания — в парке в основном продается фастфуд, а хотелось бы, чтобы больше было в продаже здоровой и полезной еды, к примеру супов и т.д.

Анастасия с дочерью рассказали, что парк посещают нечасто. Сегодня пришли прокатиться на аттракционах.

— Из аттракционов нравится больше всего «Колесо обозрения» и «Вальс», сейчас идем впервые на «Ладью». Считаю, что цены на аттракционы вполне доступные. Парк хороший, достаточно большой, есть где погулять, если не хочется кататься на аттракционах.

Компания друзей Арсений, Богдан и Артем:

— Мы катались на «Ладье», «Калипсо», Super Nova. Наверное, более захватывающие эмоции испытали на «Ладье». Ходим в парк несколько раз за сезон. Челюскинцев нам нравится гораздо больше, чем парк Горького. Покупаем здесь мороженое и многое другое, все вкусно.

С нами также согласилась пообщаться кассир-оператор Татьяна. По ее словам, самый большой наплыв посетителей в парке традиционно в выходные и праздничные дни.

— Люди стоят в очереди за билетами на аттракционы в выходные около часа. Сегодня будний день, очереди гораздо меньше, тем не менее на полвосьмого вечера я продала за день 456 билетов, хотя касса, в которой я работаю, не центральная. Самые «тяжелые» кассы в плане нагрузки — это четвертая и пятая, там количество билетов будет совсем иное, — поделилась кассир.

Наибольшим спросом пользуются, по наблюдениям Татьяны, аттракционы «Ладья», «Вальс», «Зигзаг»:

— Я работаю первое лето и не могу сравнить по количеству людей, больше их или меньше, чем в предыдущие сезоны. Но мои коллеги, которые здесь работают давно, говорят, что это лето просто сумасшедшее. Людей очень много. Возможно, в прошлые сезоны люди еще побаивались ходить в парки из-за пандемии, а сейчас наоборот, — заключила собеседница.

Сколько денег брать с собой?

Издание посчитало, во сколько обойдется поход в парк, если гулять отправляются взрослый и один ребенок.

Допустим, мама и ребенок покатались на пяти популярных аттракционах, взрослый выпил кофе, а ребенок съел мороженое в рожке и выпил стакан сока.

• Колесо обозрения — 8 руб. (4 руб. за одного человека);

• «Вальс» — 9 руб. (4,5 руб. за одного);

• «Калипсо» — 5 руб. (2,5 руб. за одного);

• «Ладья» — 7 руб. (3,5 руб. за одного);

• автодром скоростной — 9 руб. (4,5 руб. за одного);

• мороженое и сок ребенку — 7 руб. и 3 руб., кофе взрослому — 3,5 руб.

Итого: 51,5 руб.

Если в парк пришла семья — двое взрослых и двое детей, эту сумму умножаем на два и получаем 103 руб.

Время работы парка

Парк принимает посетителей во все дни, кроме понедельника. Время работы: с 11 до 21 часа, в пятницу, субботу, предпраздничные и праздничные дни парк работает до 22 часов.

Лучше по возможности приходить в будний день, когда очереди в кассы небольшие.

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