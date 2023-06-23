Лютый позор Путина 3 Аббас Галлямов

23.06.2023, 11:27

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Аббас Галлямов

Все приличия отброшены.

«Citius, altius, fortius», «Быстрее, выше, сильнее». Похоже, что Путин взял на вооружение старый олимпийский лозунг.

Всякие приличия отброшены, президентские отчеты об успехах на фронте становятся все более радужными и жизнерадостными.

13 июня Путин заявил, что с начала контрнаступления Киев потерял 160 танков и 360 бронемашин. 16 июня он рассказал об уничтожении 186 танков и 418 бронемашин, а 21 июня сказал уже про 245 танков и «примерно» 678 бронемашин.

По-моему, он стремительно утрачивает солидность – а ведь это главное качество, которым должен обладать в консервативной стране политик. Такое безудержное хвастовство выглядит буквально ребячеством.

В нем есть привкус какой-то суетливости; чего-то вроде истеричности, какой-то даже экзальтированности…

Ведь в народе как говорят: «Коли хорошо, так не хвастай, тебя и так заметят».

Ведь что интересно: он это даже не подчиненным поручил, он сам – лично – пытается всем свой оптимизм навязать. Наверное, на падающие рейтинги посмотрел и взвился: «Ничего без меня сделать не можете, уроды криворукие! Ну ничего я вам сейчас покажу, как надо пропаганду организовывать».

Ну вот теперь и наяривает. Показывает. Забыл заповедь древнерусских богатырей: «Не хвались, едучи на рать, хвались, едучи с рати».

А вообще если вдуматься, это же лютый позор. Президент России так гордится тем, что его армия оказалась в состоянии сопротивляться украинцам… Дескать, ха-ха, смотрите – мы не бежим, а вовсю сопротивляется! Ну так, пятимся понемногу, но совсем медленно…

Скажи им об этом полтора года назад, когда они Киев за три дня взять собирались…

Хвастлива собака была, да волки съели.

Аббас Галлямов, t.me

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