Полковник ВСУ: Российскую группировку на Юге загоняют в оперативное окружение 4 23.06.2023, 11:45

6,330

Украинская армия получила возможность выхода на побережье Азовского моря.

Ночью 22 июня прогремел взрыв на Чонгарском мосту, соединяющем материковую Украину с Крымским полуостровом. Через мост идет коммуникация между оккупационной базой в Крыму и российскими войсками на территории Запорожской и Донецкой областях. Ситуация частично напоминает историю с прошлогодними ударами по Антоновскому мосту в Херсоне, но в реальности открывает перед ВСУ больше возможностей по «загону» россиян в оперативное окружение на полуострове с перспективой выхода на побережье Азовского моря.

О подробностях операции украинских сил на Юге в статье для «Апострофа» пишет военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан:

— Удар по мосту в Чонгаре можно назвать пристрелкой. Некоторые уже сравнивают его с Антоновским мостом в Херсоне, с котором и началась деоккупация правого берега Днепра, но тут ситуация в военно-стратегическом плане более сложная.

Судя по характеру повреждений на полотне Чонгарского моста, мощность взрыва составляла около 100-200 кг в тротиловом эквиваленте. Ракета пробила мост и разорвалась уже снизу, поэтому тут вариантов может быть несколько. Вероятно, ударили ракетой GLSDB или Storm Shadow. Менее вероятно, но все же не стоит отбрасывать вариант, но такой удар можно нанести и планирующей авиабомбой, а также ракетой «Гарпун».

В первую очередь на ум приходят GLSDB и Storm Shadow, так как ранее ими уже работали по югу Херсонской и Запорожской областей.

Тут важен сам факт того, что начали бить именно по мостам в оккупированном Крыму. Чонгарский мост перекрыт, повреждения серьезные. Грузы, которые по нему шли на Мелитополь и далее на оккупированные территории, перенаправили через Перекоп и Армянск. У россиян увеличилось «плечо доставки», что повышает для них логистические риски. К тому же через Армянск идет дорога в стороне Херсона, а там для оккупантов «тупик» - с одной стороны Силы обороны Украины, а с другой – территории, которые они сами же и затопили.

Оккупанты могут перебрасывать силы на Мелитополь через маршрут, который они проложили по Арабатской стрелке через Генгорку (Гениченская Горка), но там узкая дорога и до нее также можно достать Storm Shadow.

Но это только начало. Далее мы увидим еще удары по позициям врага и их логистическим маршрутам в Крыму. Начали с Чонгара, но уже сейчас следует активно «щупать» так называемый «крымский мост» через Керченский пролив. Нужно рубить именно эту артерию, через которую идут около 30% всей российской боевой амуниции для оккупационного контингента в Украине.

Важно понимать, что если мы в нескольких местах рассекаем логистический маршрут Керчь-Феодосия-Джанкой-Чонгар-Мелитополь или, как минимум, постоянно по нему «молотить», то мы существенно упрощаем продвижение Сил обороны Украины по линии Орехово-Токмак. Далее выход на Мелитополь, но россияне там окопались весьма серьезно и действовать в лоб, как «Вагнер» под Бахмутов, нам просто глупо. Мы в отличии от Пригожина, Шойгу, Герасимова и прочих малохольных «полководцев», бережем людей и технику, но не теряя при этом боевой темп.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».