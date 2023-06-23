На границе у белорусов проверяют телефоны и отпускают, а на следующий день к ним приходят с обысками 11 23.06.2023, 11:53

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Правозащитникам стали известны новые факты преследования на границе.

О новых случаях преследования белорусов, которые возвращаются домой из-за границы, рассказал правозащитный центр «Весна».

Правозащитники сообщают о том, что людей на границе усиленно досматривают, опрашивают, просматривают их телефоны и затем отпускают. Однако на следующий день к ним по месту жительства приходят силовики.

«Пожалуйста, перед тем как вернуться в Беларусь, еще раз оцените все риски. На случай проверки отпишитесь от «экстремистских» каналов и удалите фото, которые могут вызвать вопросы у силовиков. Также имейте в виду, что через несколько дней после прохождения границы к вам могут прийти с обыском», — предупредили правозащитники.

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