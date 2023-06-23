Тройной удар: на Запорожском фронте ВСУ уничтожили сразу три российские гаубицы Д-30 23.06.2023, 11:52

1,998

Иллюстративное фото

Силы обороны Украины прореживают артиллерию врага.

Минус три вражеские гаубицы Д-30 в Пологовском районе на Запорожье: украинские бойцы продолжают сокращать количество российской артиллерии на юге. Силы обороны продолжают владеть инициативой на Мелитопольском и Бердянском направлениях, продолжаются бои на участке Левадное-Новодарьевка, пишет «Стопкор».

Видео уничтожения трех гаубиц Д-30 армии РФ вблизи одного из временно оккупированных населенных пунктов в Запорожской области обнародовал боец Нацгвардии Украины с позывным Балу, который воюет на южном направлении.

OSINT-аналитики идентифицировали место взрывов – это участок с координатами 47.471346, 36.082101 в окрестностях села Павловское Пологовского района. Этот населенный пункт расположен всего в 10 км от текущей линии фронта на Запорожье и рядом со стратегически важной трассой Т-0803, проходящей через территории Запорожского, Ореховского, Пологовского, Бильмакского, Розовского и Никольского районов через Орехов – Бильмак – Розовку – Никольское.

Стоит отметить, что по данным мониторинговой инициативы DeepState, на Бердянском направлении продолжаются бои на участке Левадно-Новодарьевка. Существенные изменения в сутки не зафиксированы, но интенсивность боев постепенно растет.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр вечером 22 июня, Силы обороны Украины продолжают наступательные действия в Мелитопольском и Бердянском направлениях. На некоторых участках продвинулись вперед и закрепляются на достигнутых рубежах. Враг же подтягивает и применяет резервы, пытается восстановить утраченные позиции и несет большие потери.

В свою очередь, военный аналитик, полковник ВСУ и координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец прогнозирует, что в ближайшее время мы услышим об освобождении еще одного села на Бердянском направлении. Он также отметил, что в районе Новопокровки (направление Орехов – Пологи) передовые контратакующие подразделения противника были полностью остановлены Силами обороны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».