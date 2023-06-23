«Бизнесмен» из Молодечненского района придумал, как не работать, но зарабатывать 1 23.06.2023, 12:06

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За несколько месяцев мужчина обогатился на общую сумму порядка 40 тысяч рублей.

Житель Молодечненского района брал с клиентов предоплату за изготовление бань-бочек, беседок и качелей по выгодной цене, но товар заказчику не поставлял. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело.

По данным следствия, 37-летний директор частной организации в марте 2022 года на популярной торговой площадке разместил рекламные объявления об изготовлении бань-бочек, беседок и качелей по выгодной цене.

«Бизнесмен» убеждал потерпевших, что заказ будет выполнен быстро и качественно, но было обязательное условие — предоплата. Как объяснял сам обвиняемый, деньги нужны на приобретение расходных материалов. На самом же деле деньги он тратил на личные нужды, а для потерпевших постоянно придумывал отговорки: загруженность на производстве, отсутствие необходимых материалов.

К слову, никакого производства не было, да и в его организации никто не работал. Всего за несколько месяцев мужчина обманул 18 человек на общую сумму порядка 40 тысяч рублей.

Ранее обвиняемый был судим за совершение аналогичного преступления. На допросе он рассказал, что фирмой он руководит с 2015 года и первое время дела шли хорошо, но уже в 2016 году возникли первые проблемы. Стали образовываться долги перед заказчиками, которые нарастали как снежный ком. Как итог — судимость за мошенничество.

Из материалов уголовного дела следует, что в январе 2022 года житель Молодечненского района освободился из мест лишения свободы и спустя пару месяцев принялся за старое. Сам мужчина утверждал, что хотел работать и погасить долги перед обманутыми заказчиками. Однако следователи установили, что обвиняемый даже не пытался возмещать ущерб потерпевшим, а полученные деньги тратил на себя.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество в особо крупном размере). Он заключен под стражу.

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