Рукопожатный наполовину 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

23.06.2023, 12:12

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Мария Захарова

Бежит по коридорам МИД радостная Захарова.

Бежит по коридорам МИДа радостная Захарова с телеграфной лентой ТАСС в руках – «Нигер сменил гимн, исключив строку о благодарности Франции за свою свободу».

Правда, слова «Франция» в гимне Нигера, созданном в 1961 году, не было. Там иначе. Soyons fiers et reconnaissants De notre liberté nouvelle! («Будем горды и благодарны за нашу новую свободу!). Но это деталь.

Отряхнули пыль Франции с гимна – это понятно. А где же Россия? С ее борьбой с «неоколониализмом»? Почему не упомянута, товарищи из Нигера? Что глаза-то потупили? Да и великого геополитика не грех было бы вставить в куплеты с его африканским поворотом.

Поэтому, дорогой Нигер, при всем одобрении «патриотической общественности», вы рукопожатны только наполовину – левой рукой и с кривой усмешкой.

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