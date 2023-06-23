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ВСУ «взломали» оборону РФ и заняли новые рубежи на южном фронте

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  • 23.06.2023, 12:24
  • 4,606
ВСУ «взломали» оборону РФ и заняли новые рубежи на южном фронте

Украинская армия добилась успеха на двух направлениях.

Украинские войска продолжают наступательную операцию на Запорожье. Им удалось добиться успеха на двух направлениях.

В настоящее время ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

По его словам, идет наступательная операция украинских войск на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там ВСУ добились успеха.

«На направлениях Новоданиловка – Работино и Малая Токмачка – Новофедоровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», – отметил Ковалев.

В то же время Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Особенно ожесточенные бои идут:

– на Лиманском направлении в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области;

– Авдеевском направлении в районах населенных пунктов Северное и Авдеевка Донецкой области;

– Марьинском направлении в районах населенных пунктов Марьинка и Победа Донецкой области.

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