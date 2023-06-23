ВСУ «взломали» оборону РФ и заняли новые рубежи на южном фронте

ВСУ «взломали» оборону РФ и заняли новые рубежи на южном фронте1
- 23.06.2023, 12:24
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Украинская армия добилась успеха на двух направлениях.
Украинские войска продолжают наступательную операцию на Запорожье. Им удалось добиться успеха на двух направлениях.
В настоящее время ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.
По его словам, идет наступательная операция украинских войск на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там ВСУ добились успеха.
«На направлениях Новоданиловка – Работино и Малая Токмачка – Новофедоровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», – отметил Ковалев.
В то же время Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Особенно ожесточенные бои идут:
– на Лиманском направлении в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области;
– Авдеевском направлении в районах населенных пунктов Северное и Авдеевка Донецкой области;
– Марьинском направлении в районах населенных пунктов Марьинка и Победа Донецкой области.