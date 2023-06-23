В России признали разгром батальона «Шторм.Осетия» на Запорожье 1 23.06.2023, 12:41

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Оккупантов окружили при освобождении Пятихаток.

В РФ появились объявления с просьбой прийти на площадь во Владикавказе и почтить погибших оккупантов из батальона «Шторм.Осетия». В самом батальоне отрицают большие потери на Запорожском направлении, однако захватчиков заподозрили во лжи.

В частности, в сеть попало фото объявления, в котором жителей Владикавказа просят 30 июня в 10:00 прибыть на площадь Победы и «почтить память героев». Его заметили у входа в ТЦ «Глобус» на центральном рынке, пишет obozrevatel.com.

Просьба якобы исходит от «Шторма.Осетии», однако в Telegram-канале батальона объявление назвали фейком и попросили «никуда не ходить», поскольку «это может быть провокация».

«Идет активная стадия военных действий. Все мероприятия по памяти наших товарищей со всех подразделений мы обязательно инициируем после того как завершим поставленные задачи», – говорится в заявлении подразделения оккупантов.

Также «Шторм.Осетия» записал видеообращение, в котором военные РФ утверждают, что потеряли «нескольких боевых товарищей» и продолжают «вместе со своим командиром давить и уничтожать противника в районе населенного пункта Пятихатки».

В то же время в сети заметили, что видео было записано с небольшим количеством оккупантов, что может свидетельствовать об их больших потерях.

"Жестко разнесли": в России признали разгром батальона «Шторм.Осетия» на Запорожье. Фото

Кроме того, один из пользователей рассказал, что его сосед якобы служил в «Шторме.Осетии» и на днях вернулся домой «двухсотым» – батальон в действительности «жестко разнесли».

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что в боях на Запорожье погиб замкомандира батальона «Шторм.Осетия» Техов Айвенго. Вместе со своими подчиненными он попал в окружение в Пятихатках. Оккупанты якобы решили стоять «до последнего» и в итоге «практически весь батальон погиб».

На видео украинских военных, освобождавших село, под ногами защитников можно заметить знамя осетинского батальона, вероятно, захваченное при взятии Пятихаток.

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