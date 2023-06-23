Сколько стоит испанский «шенген» в Минске? 2 23.06.2023, 12:42

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Туристам больше не придется ездить в Москву.

С 21 июня снова можно записаться на подачу документов на испанскую шенгенскую визы в Минске — туристам больше не придется ездить в Москву. Office Life выяснил, как и сколько это будет стоить.

Записаться на подачу можно по этой ссылке. Как рассказывают белорусы на форумах и в телеграм-группах, где обсуждаются визовые вопросы, еще 21 июня, на сайте были доступны временные слоты на 22 и 23 июня — и кому-то даже удалось оформить запись. Уже 22 июня журналистам не удалось записаться даже с нескольких десятков попыток.

Как объяснили в визовом центре, «с записью все в порядке, люди записываются, проблемы со слотами могут быть связаны с повышенным наплывом туристов на сайт».

Сейчас визовый центр Испании работает по новому адресу: ул. Толстого, 8. Он принимает документы в будни с 9:00 до 16:00, забирать паспорта можно будет после 12:00.

Оформлять визы по-прежнему будут в Москве, так что подаваться на визу стоит не позже чем за 15 дней до поездки: именно столько с момента подачи документов в визовый центр в Минске Генеральное консульство Испании рассматривает заявки и принимает решение.

Цена

При подаче документов через визовый центр Испании в Минске туристу придется заплатить:

- за паспорт взрослого человека:

€35 — консульский сбор;

1200 российских рублей (около 43 белорусских по официальному курсу) — сервисный сбор;

2200 российских рублей (около 78 белорусских) — логистический сбор (за доставку паспорта в Москву и обратно).

Платежи в центре принимают в евро (консульский сбор) и белорусских рублях (сервисный и логистический сборы) по «собственному курсу к российскому, установленному с небольшим запасом», пояснили OL в визовом центре.

По словам представителя визового центра, все сборы за оформление сегодня будут стоить взрослому 250–260 белорусских рублей;

- за паспорт ребенка до 6 лет — только логистический сбор (2200 российских или около 78 белорусских рублей);

- за паспорт ребенка до 12 лет — сервисный сбор (1200 российских рублей или примерно 43 белорусских) и логистический сбор (2200 российских или около 78 белорусских рублей).

Напомним, испанский визовый центр в Минске был закрыт больше года — с апреля 2022-го. С тех пор для получения испанской визы белорусы ездили в Москву.

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