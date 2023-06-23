Попса и танки Сергей Романов, planeta.press

23.06.2023, 12:47

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Что не так с «миллионом» за «Леопард» от Лепса и Баскова.

Раньше миллион было заработать попроще. Садишься себе в кресло к Дмитрию Диброву на Первом, блистаешь эрудицией – и вуаля. Но и миллион рублей был другим, и, собственно, времена.

Теперь же «барыши» обещают за подбитые «леопарды». Обещают и местные власти, и российские попсовики. Даже Лепс вышел из алкогольного угара и посулил вознаграждение за выведенную из строя технику. Уже поплатился отменой концерта в Казахстане, кстати.

Не говоря уже о Баскове. Который в начале вторжения рассказал, что Россия, мол, войн не начинает, она их – «заканчивает». Вот только спустя почти полтора года певец проговорился, что войну должна заканчивать некая «мировая элита».

Но пока же – вынь да положь миллионы на танки. Платит шоу- и прочий бизнес, а под светом софитов светится Путин.

Президент и пришел себе в палату больницы в Подмосковье к однорукому (с определенных пор) покорителю «Леопарда» Андрею Кравцову. Не с деньгами, конечно, а с орденом «За мужество». Да и о танках речь на встрече не шла.

Пациент (Кравцов, а не Путин) не помнит практически ничего. Куда бежал, где стрелял… Ограничивается только казенным «зачищали лесополосу», про танк (если таковой был), говорит солдат, рассказали уже потом. А еще рассказал Путину от том, что сам он – из Приморья.

Собственно, денежную награду вручил местный сенатор Карелин. «Барыши», по его же выражению, от фонда «Забота Сибири». Фонда, которого, как выяснили журналисты, не существует в природе. Да и история – явный фейк. Следите за руками.

Минобороны сообщает о подбитом танке 6 июня, приводит доказательство – 8 июня, а Путин и орден появляются в палате у Кравцова четырьмя днями позже.

Проследим же необходимый для этой встречи путь оккупанта.

Для начала его должны вытянуть из окопа в ближайший госпиталь (цигель-цигель!), сделать там сложную операцию по ампутации, отправить в Подмосковье, да еще, чтобы пациент вовремя оклемался.

Что говорят бывалые хирурги по срокам? Операция под общим наркозом – два часа и еще несколько дней на восстановление. До этого пациент и разговаривать не может – не то, что ходить.

А на встрече с президентом Кравцов уж больно бодр. Как бы не ряженый, учитывая давние кремлевские «фокусы с переодеванием».

Но ладно простой россиянин. А как же Путин. Всячески трогает гражданина, вешает ему медальки. Это при том, что перед аудиенциями путинские собеседники отсиживают карантины примерно двухнедельной давности. Это касается и политиков, прочих статусных людей и, в частности, журналистов. Чего уж говорить о простом солдате Кравцове, который мог бы и убить президента, который фактически и оставил его без руки (что такое миллион рублей – пыль).

Война войной, а картинку создавать надо. Без медийного эффекта и воображаемой просто так на западные танки и не пошлешь. А заплатят за все другие: русская попса, бизнесмены всех мастей, простые россияне. Заплатят здоровьем и жизнями на фронте, а те, кому повезет, – деньгами. Остальных примарафетят, причешут и отправят пред светлы очи президента, который послал их на смерть.

Сергей Романов, planeta.press

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