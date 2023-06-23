Названо неожиданное преимущество Android-смартфонов перед iPhone 3 23.06.2023, 12:54

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Эксперты провели исследование.

Принято считать, что iPhone максимально просты и доступны в использовании, в отличие от Android-устройств с кучей скрытых настроек и возможностей. Однако исследование, проведенное порталом Green Smartphones, показывает обратную ситуацию, пишет «Униан».

По словам экспертов, они проанализировали пользовательские интернет-запросы по решению тех или иных проблем, связанных с функционалом современных смартфонов. Для этого они оценили количество запросов по конкретным ключевым словам, вроде как «как сделать скриншот» или «как заблокировать номер».

Согласно исследованию, пользователи Android ежемесячно «гуглят» около 226 тыс. вопросов по решению базовых и средних по сложности задач на устройстве, в то время как для пользователей iPhone это значение составило 358 тыс. Это означает, что Android на 58,41% более интуитивно понятен для пользователей по сравнению с iOS.

Если рассмотреть конкретные примеры, то от пользователей Android поступает 88 000 запросов о том, как сделать скриншот, в то время как на iPhone ищут эту информацию всего лишь 30 000 раз. Android также уступает в вопросе сканирования QR-кодов: 28 000 запросов против 19 000.

Однако во всех остальных задачах, включая запись экрана, блокировка номера, передача фотографий на компьютер и даже удаление приложений, запросов от владельцев iPhone поступает больше.

К слову, другое исследование показало, что пользователи Android все чаще переходят на iPhone. Более того, доля перешедших с Android на iOS находится на пятилетнем максимуме. Среди причин называют дефекты в работе Android и быстрое устаревание смартфонов.

При этом, стоит отметить, что эти данные получены от респондентов из США.

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