Сырский показал, как «призрак Бахмута» ювелирно «снял» оккупанта с расстояния в полкилометра 23.06.2023, 13:00

Выстрел украинского снайпера попал на видео.

Украинский снайпер смог уничтожить российского военного с расстояния в 420 метров на Бахмутском направлении. И это, несмотря на то, что это произошло ночью.

Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

По словам генерала, это происходило на Бахмутском направлении. Оккупанта нейтрализовал снайпер с позывным «Даня» из группы «Призрак» отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

«Он уничтожил россиянина с 420 метров», - добавил Сырский, назвав работу снайпера ювелирной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».