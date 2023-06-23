Мать Илона Маска отменила его бой с Цукербергом 1 23.06.2023, 13:12

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Мэй Маск.

Фото: Стефания Д'Алессандро / Getty Images

Достаточно было двух сообщений в Twitter.

Мать владельца Twitter Илона Маска Мэй Маск заявила, что «отменила» бой своего сына с миллиардером Марком Цукербергом.

«На самом деле я отменила бой. Я им еще не сказала. Но я продолжу говорить, что бой отменяется, на всякий случай…» — написала Мэй Маск.

Сын в ответ поставил смайлик.

Actually, I canceled the fight. I haven’t told them yet. But I will continue to say the fight is canceled, just in case…🤨 https://t.co/y9gg9qrnuQ — Maye Musk (@mayemusk) June 22, 2023

В следующем посте Мэй попросила, чтобы бой не поощряли.

Вчера сайт Charter97.org сообщал, что два самых известных в мире технологических миллиардера — Илон Маск и Марк Цукерберг — договорились сразиться друг с другом в традиционной клетке для боев смешанных единоборств.

Маск опубликовал сообщение в твиттере, что он «готов к драке в клетке» с Цукербергом. На это Цукерберг, глава Meta, материнской компании Фейсбука и Инстаграма, опубликовал скриншот твита Маска с комментарием: «Сообщите, где встретимся».

Представитель компании Meta сказал Би-би-си, что «эта история в объяснениях не нуждается».

На вопрос Цукерберга Маск прислал ответ: «Октагон (восьмиугольник) в Вегасе».