Знаменитые «белорусские Мальдивы» теперь можно посетить официально 2 23.06.2023, 13:16

Новый туристический маршрут придумали на Гродненщине.

Одно из самых инстаграмных мест – «белорусские Мальдивы» возле Волковыска – теперь смогут посещать туристы. Здесь начали официально проводить экскурсии, сообщает «Гродненская правда».

Меловые карьеры под Волковыском стали одной из точек в программе промышленного туризма, которую предлагает предприятие «Красносельскстройматериалы». В экскурсию входит не только посещение предприятия, но и обзорная площадка, с которой открываются прекрасные виды на «белорусские Мальдивы».

В программу промышленного туризма объект попал еще летом 2022 года.

Меловые карьеры, хотя всегда были под запретом для посещения, но все равно привлекали «нелегальных туристов». Теперь на площадках появилась безопасная платформа с ограждениями, с которой можно любоваться «голубыми озерами».

Коварство «белорусских Мальдив»

Ежегодно в МВД напоминают: купаться в меловых карьерах категорически запрещено и очень опасно даже для самых опытных пловцов. Вода в них до конца не прогревается и летом, а в некоторых местах глубина может достигать 30 метров.

Но это не останавливает отдыхающих. Ежегодно на таких карьерах погибают люди.

Предприятия, которым принадлежат площади и карьеры, не могут справиться с засильем стихийных туристов: не помогают ни предупреждающие таблички, ни перекапывания подъездов к «озерам», ни дежурящие наряды милиции и охрана. На «Красносельскстройматериалах» привлечь отдыхающих законным и безопасным отдыхом задумывались давно.

Но сделать из меловых карьеров пляжи планов по-прежнему нет – это очень опасные места, не предназначенные для купания.

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