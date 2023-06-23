Охлобыстин: Я демон, а россияне ходят с палкой-копалкой 25 23.06.2023, 13:24

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Иван Охлобыстин

Автор «Гойды» заявил, что Россия ничего не способна производить.

Скандальный российский актер-путинист Иван Охлобыстин дал интервью, в котором рассказал, в каком плачевном положении находится Россия, сообщает glavred.info.

«Мы ничего так и не научились для людей светских делать. Мы не научились делать машины, мы не научились костюмы шить, мы не имеем к этому интереса. Мы имеем интерес к танку. Мы имеем интерес к чему-то более высокому, чем бытовая потребность. А все, что касается бытовых потребностей, мы довольно таки аскетичны», - поясняет Охлобыстин бесталанность и алкоголизм нации.

По словам Охлобыстина, он много где был в нищей России и по его наблюдением, люди довольствуются тем, что у них есть. «И в этом не наша слабость, а сила», - оправдывает бедность России актер-путинист.

По мнению Охлобыстина, скоро будет новая страна и «все наладится». И он добавляет, что война показала, что в России ничего нет - ни гвоздей, ни подшипников, «голые мы с палкой-копалкой».

«Все знают, что я конченный. Я конкретный демон, со мной все ясно. Меня даже не критикуют либералы, потому что их интересует зло средней руки. А я прямо тьма. Ни у кого не вызывает сомнений, какой стороны я придерживаюсь», - пояснил Охлобыстин.

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