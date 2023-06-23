Лукашенко пошел в Зимбабве 6 Сергей Василевский, «Салідарнасць»

23.06.2023, 13:39

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Спятивший молочник и африканские дети.

Лукашенко предлагал и предлагает зарабатывать на чужом горе. На примере белорусской молочной отрасли.

Накануне на совещании с правительством Александр Лукашенко поинтересовался состоянием складских запасов Роман Головченко рассказал о проблеме сбыта «определенных видов молочной продукции». По его словам, сейчас на складах лежит продукция почти на $400 млн.

Глава правительства объяснил это «прежде всего ценовым фактором на внешних рынках», а также ростом производительности на российском рынке, который сегодня для Беларуси стал главным.

Головченко поспешил успокоить правителя, мол, специалисты говорят, что это не трагично, явление временное: цена на китайском и вообще на азиатском рынке начала расти.

— А в целом мы работаем над изменением нашей стратегии развития молочной и молокоперерабатывающей промышленности, — подчеркнул он.

И вот эти слова, а также последовавшие за ними «рациональные предложения» от Лукашенко, заставляют засомневаться в оптимизме премьера. Судя по всему, молочная отрасль вернулась на исходную позицию десятилетней давности.

Вернемся в 2012-й и сравним, о чем говорили тогда, что планировали, с тем, что прозвучало сейчас.

Одиннадцать лет назад молочной отрасли уделялось много внимания на высшем уровне. Власти всерьез задумались над созданием крупных молокоперерабатывающих компаний на базе уже существующих предприятий.

В феврале 2012-го прошло отдельное совещание, посвященной этой идее. На нем Лукашенко выразил скепсис по поводу эффективности иностранных инвесторов:

— Они не пришли к нам и не принесли портфель денег. Они готовы если и инвестировать, то за счет прибыли, которую они заработают на нас. Возможно, за счет кредитов, которые возьмут у нас, а не на стороне. Встает вопрос: почему мы не можем сделать так, кто государству мешает точно так работать?

А дальше и вовсе исключил возможность любой конкуренции:

— Я вам скажу одно: не дай Бог мы сделаем неправильные шаги. Это не будет ошибка, это будет с нашей стороны преступление. Столько мы мучились с сельским хозяйством, а сейчас кому-то за бесценок продать! Да не надо ничего продавать! Наоборот надо консолидировать в руках государства, раскрутить эти компании в условиях Единого экономического пространства. Кто сегодня вам мешает продавать в России? Никто.

Ответ на вопрос, кто мешает продавать в России, если верить официальным заголовкам, все еще актуален. Вот один из них: «Крутой пояснил, какие решения позволят оставить в прошлом молочные и мясные войны между Беларусью и Россией».

Можно взглянуть и на документы Россельхознадзора, которые говорят об «усиленном лабораторном контроле» в отношении ряда беларусских молочных заводов.

Только в этом месяце у российских инспекторов возникли вопросы к одному из филиалов Слуцкого сыродельного комбината, Шкловскому маслодельному заводу, Минскому молокозаводу №1.

— Люди продадут что угодно, но купят продовольствие. Потому что, если нет продовольствия — вот они и бунты потом, и революции. Зачем мы из своих рук упускаем величайший козырь, которого мы достигли?! Мы раскрутили сельское хозяйство, и оно ж будет потихоньку прибавлять, — убеждал профильных чиновников Лукашенко одиннадцать лет назад.

И в наши дни он продолжает убеждать новых министров и премьеров в возможности заработать на чужом горе, приведя в пример дружественное нам с недавних пор Зимбабве:

— Им деток нечем кормить. И я пообещал, что мы (это не благотворительность) им поможем. Я к чему: не только будем ждать, пока цены у соседей поднимутся, это понятно, но надо идти на другие рынки. Надо занимать эти рынки, и они будут с нами с удовольствием сотрудничать.

Мы пошли в Зимбабве — им уже сегодня другие страны что-то предлагают. Они говорят: «Нет, мы будем работать прежде всего с беларусами, потому что они сделали за один год так, что мы хлебом накормили народ». У них хлеба не было. Наша техника, технологии, люди поехали, показали. За год худо-бедно они обеспечили себя хлебом. Сейчас им молоко надо. Так высушили это молоко — грузите, везите туда.

В этой фразе «прекрасно» все. Помочь продовольствием, не занимаясь благотворительностью, стране, которая неспособна сама накормить себя хлебом? Это возможно?

Жаль, что все эти годы рядом с правителем не нашлось смелого человека, который бы указал на полную несовместимость реальной экономики и принципа «никуда не денутся, купят — у них же голод».

А за одно и настоящего историка, который бы напомнил, чем закончились попытки СССР накормить Африку сливочным маслом. Впрочем, за далекими примерами можно и не ходить. Год назад Лукашенко возмущался по поводу исчезнувшего с полок молока:

— Вы обеспечьте внутренний рынок, чтобы люди были накормлены наши, а тогда везите, куда хотите, где выше цена. Я же не против. Я же за то, чтобы вы получили большую прибыль. Но не за счет того, что Минск будет ходить и искать бутылку молока, которого у нас предостаточно в стране.

Но история не учит. На совещании с правительством выпускник истфака Могилевского пединститута озвучил очередную плодотворную идею — не просто поставлять сухое молоко на экспорт, а строить в других странах небольшие заводы по его переработке и производить другие виды молочной продукции.

Поддержал ее и Головченко:

— Это абсолютно правильная стратегия. Единственное, не везде позволяет экономика создавать такие производства. Но в целом это абсолютно правильная стратегическая задача.

Любопытно, какой будет проверка временем этой идеи — лет через десять-одиннадцать?

Сергей Василевский, «Салідарнасць»

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