«Даже для Скабеевой Соловьев превратился в совершеннейшего отморозка» 4 Хикмет Джавадов, «Гордон»

23.06.2023, 13:58

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И это показательный момент.

Российская ведущая Ольга Скабеева является давно известной пропагандисткой войны против Украины. Внутривидовую конкуренцию ей приходится вести с собственным мужем, депутатом Госдумы Евгением Поповым, а также с совсем уж отталкивающими персонажами вроде Марго Симоньян и ее мужа Тиграна Кеосаяна, который когда-то руки целовал Филиппу Киркорову.

Особняком в ряду российских пропагандистов стоит Владимир Соловьев. Да, тот самый персонаж, который поразительно похож своими выкрутасами на Юлиуса Штрейхера – главного редактора антисемитской газеты Der Stürmer, что являла собой главный образец пропаганды в гитлеровской Германии. То, что Соловьев труслив, было понятно давно. Но он сам раз за разом демонстрирует доказательства этой трусости, ведя себя, как эксгибиционист, публично обнажающий интимные части своего тела с целью самовозбуждения.

Пока до обнажения в прямом эфире Соловье не дошел. Пока он возбуждается от демонстрации собственной глупости и трусости, что вылилась в «вызов на бой» известного украинского журналиста Дмитрия Гордона. Трусость Соловьева состоит в том, что он вызвал Гордона на бой в Москву, прекрасно зная, что Дмитрий Ильич заочно осужден Басманным судом Москвы в РФ по трем уголовным делам.

Но Соловьев же на российскую аудиторию работает. На ту самую, которую он годами оболванивает за очень большие деньги. То же самое, конечно же, делают и все остальные кремлевские пропагандисты, в том числе и Скабеева. Но в том и состоит прелесть момента, что даже для нее, измазанной в крови украинцев с ног до головы, Соловьев превратился в совершеннейшего отморозка, даже имени которого лучше не упоминать.

Говоря конкретнее, (Скабеева высказалась против бесконечных призывов к ударам по странам Запада https://charter97.org/ru/news/2023/6/23/553031/), весьма толсто намекнув на Соловьева. Несмотря на то, что она не стала прямо называть фамилию коллеги, никто в студии не стал уточнять, о ком идет речь. «Слава богу, что все те, кто предлагает шмальнуть по Лондону, день через день – по Парижу, уничтожить Вашингтон или сразу целиком США, к Совбезу безопасности РФ отношения не имеют. Слава богу!» – заявила она.

Мы все помним, что именно Соловьев неоднократно призывал к нанесению ударов по США и европейским странам различными видами оружия, даже ядерными. Да, у него есть конкурент в виде Дмитрия Киселева, который что-то пищал про «ядерный пепел», но Соловьев берет количеством глупостей. Оно у него огромное. Настолько, что тошнит от этих речей даже его коллег по пропагандистскому зоопарку, которые усажены в соседнюю клетку. И это, на мой взгляд, показательный момент. Это начало конца Соловьева как изделия, которым пока пользуются в Кремле. Есть подозрения, что в итоге и он будет выброшен за ненадобностью. Или же ему дадут доиграть партию до конца. Того самого, который был у Юлиуса Штрейхера.

Хикмет Джавадов, «Гордон»

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