«Слабоваты дедушки»: Пригожин назвал причину военных провалов РФ 4 23.06.2023, 14:09

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Евгений Пригожин

Глава ЧВК «Вагнер» набросился с новыми обвинениями на российское руководство.

Вторжение в Украину обернулось «чудовищным позором» для России, поскольку президент РФ Владимир Путин с первого дня самоизолировался и стал получать сведения о ходе боевых действий от Минобороны, которое вводит его в заблуждение, заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, передает The Moscow Times.

«У нас в стране до сих пор самоизоляция и поэтому никто из лиц принимающих решения до сих пор не собрался [с боевыми генералами и не обсудил, как побеждать в войне]. Они все переговаривались по телефону», — сказал Пригожин в интервью, которое опубликовала его пресс-служба.

По его словам, всем изначально было понятно, что российская армия не вторая в мире. «Все рассчитывали на чудо, на тактическое ядерное оружие, на ядрену бомбу, которую вот-вот бросят на Варшаву. Но яиц не хватает. Слабоваты дедушки, не могут они выйти из зоны комфорта», — отметил Пригожин.

В Минобороны и Кремле все еще надеются выиграть войну, но из-за отсутствия нормального управления войсками военные успехи невозможны, подчеркнул глава наемников. Поэтому Минобороны приходится «тщательно обманывать» Путина.

«Президент получает доклады, которые никак не соответствуют действительности. Формируются две повестки: одна на земле и другая — на столе у президента. И поэтому мы слушаем про 60 уничтоженных «леопардов», про три тысячи уничтоженных солдат противника», — пояснил Пригожин.

Также есть проблемы и с качеством российской армии. «В первые дни войны Шойгу погубил тысячи российских солдат. Они погубил самую боеспособную часть армии, а боеспособна была очень малая часть», — сказал глава ЧВК.

По его словам, всего через месяц после начала войны его группировку попросили помочь на фронте. «В середине марта нас позвали на войну. Министр обороны Сергей Шойгу спрятался. Его было не видно. Это был трясущийся дедок, который думал о том, как бы ему выйти из этой ситуации. Он уничтожил уже в то время десятки тысяч жизней пацанов. Появились первые дезертиры», — рассказал Пригожин.

Причиной больших потерь он назвал неразбериху в руководстве армии. «Отсутствие управления погубило 80% солдат, которые погибли в этой войне», — подчеркнул Пригожин. По этой же причине российская армия отступает на Запорожском и Херсонском направлениях в ходе контрнаступления Украины.

«ВСУ продавливают российскую армию, мы умываемся кровью, резервы никто не дает, управления никакого нет», — констатировал Пригожин.

Как сообщал сайт Charter97.org, Пригожин заявил, что «Донбасс никто не бомбил 8 лет», а после оккупации Россией части региона в 2014 году сотрудники Кремля и ФСБ сами разворовывали его. «Донбасс был прекрасным местом, где распиливались деньги», — отметил Пригожин. Удары же украинских сил всегда приходились по позициям российских войск. При этом в феврале 2022 года Украина не собиралась нападать на Россию «вместе со всем блоком НАТО», подчеркнул глава ЧВК.

По его словам, война против Украины нужна была, чтобы Шойгу получил звание маршала и «звезду героя». Также она нужна была «олигархическому клану, который сегодня фактически управляет Россией».

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