Заезжай и живи: в пригороде Минска продается интересный и недорогой дом 5 23.06.2023, 14:30

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За такие деньги и так близко к столице в продаже больше не найти.

В Ратомке, что в 6 километрах от МКАД, продается новый дом с чистовой отделкой. Журналисты realt.by на него обратили внимание из-за цены — за такие деньги и так близко к Минску в продаже больше не найти. В общем, надо смотреть, пока его не купили.

Ратомка в рекламе не нуждается — ближайший пригород, отличное природное окружение, есть вся необходимая инфраструктура. Рядом с Минским морем — можно и на велике на пляж сгонять.

Дом находится в начале Ратомки, ближе к выезду на трассу, но на достаточном удалении, чтобы не слышать ее шум. Он современный, построен в 2021 году.

Стены у него из газосиликатных блоков, утеплены и оштукатурены. На крыше металлочерепица, окна ПВХ. Новому владельцу предстоит лишь закончить фасадные работы.

Общая площадь — 136,7 м2. В доме три изолированные комнаты, кухня-гостиная, два санузла и ванная комната.

Интерьер современный, светлый, с новой добротной мебелью — заезжай и живи.

Отапливается дом электричеством, но можно перейти и на газ. Вода из собственной скважины, канализация местная.

Размер участка — 10,7 сотки. Он ровный, огорожен. Стоит же этот дом под боком у Минска — 139 000 долларов.

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