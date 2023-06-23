«Уволилась и ни разу об этом не пожалела» 23.06.2023, 14:46

Как могилевчанка сменила профессию в энергосфере на ремесленника-мыловара.

Могилевчанка Ирина Томак больше двух лет занимается созданием мыла и косметики по уходу за кожей и волосами из натуральных компонентов, пишет bobruisk.ru. До этого имела работу на госпредприятии и гарантированную ежемесячную зарплату. Но душа тянулась к иной деятельности. И она рискнула.

Любовь к природе, вера в ее целебные силы у Ирины с детства. До школы она с родителями жила среди леса – рядом с санаторием «Зарница», в котором работали ее папа и мама. Они же считали растения – лучшими природными лекарями. Это прививалось и Ирине.

Детство ее прошло, а вера в целительную силу трав осталась. Правда, бурное развитие бытовой химии несколько оттеснило практику использования на их основе настоев, отваров, ванн. Но организм Ирины этому воспротивился.

– У меня обнаружилась не типичная реакция на синтетические отдушки – я просто задыхалась в квартире, в которой сушилась стирка. В итоге пользовались дома только детским стиральным порошком, – делится воспоминаниями Ирина.

Этого правила она вынуждена была придерживаться и став мамой. Но однажды ее дочь София, серьезно увлекшись экологией, рассказала про шампуни и мыло на основе лекарственных трав в твердом формате без пластиковых упаковок, которые не вызывают аллергию. И которые можно делать самостоятельно в домашних условиях.

Она признается, что изначально ставила для себя цель освоить с нуля техпроцесс создания мыла или любого другого косметического средства, так как речь шла про экологически безопасный продукт с целебными свойствами. Желаемого результата помогли достичь семейные знания свойств лекарственных растений.

– Я изучила найденную про такую косметику информацию в интернете и поняла, что мне нужны курсы по ее изготовлению. Прошла их в Москве – в режиме онлайн. И начала для себя и своей семьи создавать моющие средства на основе эфирных масел целебных трав, – рассказывает Ирина.

Она признается, что изначально ставила для себя цель освоить с нуля техпроцесс создания мыла или любого другого косметического средства, так как речь шла про экологически безопасный продукт с целебными свойствами. Желаемого результата помогли достичь семейные знания свойств лекарственных растений.

– Я собираю травы, сушу их, максимально сохраняя пользу, создаю экстракт, а затем на его основе – косметическое средство. Синтетические отдушки, красители и консерванты не использую совсем, потому что для меня важно, чтобы создаваемый продукт был максимально полезным для потребителя, – уточняет собеседница.

– Получается?

– Я сама пользуюсь косметическими средствами, которые созданию. У меня уже больше двух лет нет аллергии.

На этот факт обратили внимание ее друзья, коллеги, знакомые. И начали заказывать для себя у Ирины мыло и шампуни. Дальше – больше. Освоила создание для домочадцев крема-баттера (средство по уходу за телом на основе натуральных масел), и к нему появился интерес у сторонников натуральной косметики. Начала экспериментировать с бальзамами – для заживления ран, для губ, волос, – и на них появился спрос у ценителей экопродукции.

– Я работала с 8.00 до 17.00, а ночами занималась созданием натуральной косметики. Сначала мной двигал профессиональный интерес – сделаю или не сделаю, дальше – радовалась тому, что создаваемые мною мыло, шампуни, бальзамы имеют спрос. А чтобы удовлетворить его, нужно было своевременно выполнять заказы. Но однажды поняла, что физически не могу совмещать работу и хобби. Долго думала о том, что должно стать приоритетным, советовалась с детьми, мужем. Конечно же, боялась, что, потеряв работу, не смогу найти такую же, если не получится зарабатывать на мыловарении. Однако переборола страхи – и уволилась. И ни разу об этом не пожалела, – признается Ирина.

Сегодня ее хобби обеспечивает ее тем же доходом, что и прежняя работа. Но для нее куда важнее то, что занимается она теперь любимым делом, вкладывая в него свое время, силы и накопленные знания. И получает максимум удовлетворения от созданного своими руками продукта, который с уверенностью предлагает родным, друзьям и своим покупателям.

Помогает во всем муж, взяв на себя закупку ингредиентов, доставку почтой заказов, подготовку товара для ярмарок. А именно они – главная площадка реализации и презентации создаваемых Ириной косметических средств. Благодаря «Шчырай майстэрне», она в составе этого общественного объединения могилевских ремесленников, появилась возможность предложить свою косметику не только могилевчанам. Этой возможностью Ирина грамотно пользуется, посещая ярмарки и фестивали экопродукции, проходящие в Беларуси и за ее пределами.

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