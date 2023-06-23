Эксперт: Крупнейший узел логистики РФ на Южном фронте поражен Storm Shadow 23.06.2023, 14:54

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В ночь на 22 июня ракеты Storm Shadow ударили Чонгарском мосту, что на админгранице с Крымом. Для всей российской группировки на Южном фронте это очень плохой сигнал.

Об этом рассказал в своем видеоблоге в YouTube российский историк, политик Дмитрий Чернышевский.

«Чонгарский мост - один из важнейших транспортных коридоров между Крымом и запорожской группировкой войск, где сейчас идут тяжелейшие бои», - рассказал Чернышевский.

Он отметил, что особенностью российской армии является огромная роль железных дорог. Россияне используют их для переброски большого количества сил и средств.

«Российская армия традиционно воюет по железным дорогам. Снабжение (Южного фронта - ред.) идет и непосредственно из Ростова, но тогда железнодорожные составы подвергаются ударам украинских войск в районе Волновахи, где украинцы достают армейской артиллерией, и поэтому большая часть снабжения российской армии идет через Крым. А в Крыму у нас автомобильная дорога через Перекопили железная дорога через Чонгар», - сообщил историк.

Он отметил, что украинские войска в последнее время методично выносят склады и логистику ВС РФ в районе Чонгара. Так, недавно недалеко там был уничтожен огромный российский склад, на котором россияне прятали от «Хаймарсов» около 100 тысяч боеприпасов. После этого удара российская армия на Южном фронте оказалась на голодном артиллерийском пайке.

«После уничтожения складов российская группировка там оказалась на пайке «с колес». Издалека приходится вести артиллерийские боеприпасы, прежде всего через Крым и Чонгарский мост. И вот по нему прилетело. Явно ракета Storm Shadow. Это была пристрелка - точно попадание прямо в дорожное полотно.

Мы все знаем, что за этим потом последует. Помните, как изрешетили Антоновский мост и он рухнул в конце концов? То же самое Украина сделает с Чонгарским: автомобильным и железнодорожным. А когда этим мосты будут перерублены, то снабжение российской группировки окажется совсем в тяжелых условиях. Как они будут сражаться, непонятно», - рассказал Чернышевский.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины действуют правильно и методично.

«Логистика решает все в битве на истощение. Переход Украины к точечному обстрелу Чонгарских мостов - это признак того, что украинское командование готовится к сокрушению российской обороны на Запорожском направлении. Они понимают, что начинается битва на истощение на этом направлении и не желают рисковать жизнями солдат, взламывающим хорошо укрепленную оборону ВС РФ, поэтому начали бить по линиям снабжения: складам и путям… Рано или поздно они (мосты в Чонгаре) будут разрушены, поставки через Крым станут невозможными… Все по классике», - констатировал российский историк.

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