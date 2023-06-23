Белорус, написавший книгу о протестах 2020 года, стал главным дирижером престижного оперного театра в Германии 23.06.2023, 14:55

Эту должность он будет занимать на протяжении трех сезонов.

Известный белорусский дирижер Виталий Алексеенок, который участвовал в протестах в 2020 году и написал о них книгу, назначен новым главным дирижером Немецкой оперы на Рейне.

Об этом он написал в Facebook.

32-летний дирижер Виталий Алексеенок станет главным дирижером Немецкой оперы на Рейне в Дюссельдорфе и Дуйсбурге начиная с сезона 2024/2025 года. Эту должность он будет занимать на протяжении трех сезонов.

Кроме того, в следующем году белорус станет заместителем музыкального директора театра.

— Должность главного дирижера сразу двух оперных театров (в Дюссельдорфе и Дуйсбурге, с общей численностью населения в обоих городах более миллиона человек) — это не только большая радость, но и большая ответственность, которую я осознаю и ценю. Путешествие начинается! — написал дирижер.

Напомним, сейчас Алексеенок работает в Немецкой опере в качестве капельмейстера, то есть дирижера. Он известен своими постановками опер «Саквояж» Стравинского и «Маленький принц» Валтинони — последнюю он поставил в знаменитом миланском театре «Ла Скала».

Виталий Алексеенок родом из Вилейки, он выпускник Санкт-Петербургской консерватории, лауреат профессиональных конкурсов в Италии и Германии.

В 2020 году Виталий приехал в Минск и участвовал в протестах, выступал на музыкальных акциях вместе с «Вольным хором». После возвращения в Германию Виталий написал книгу «Белые дни Минска. Наши мечты о свободной Беларуси» — первую книгу о белорусских протестах, вышедшую на немецком языке.

В сентябре 2022 года на Бетховенском фестивале Алексеенок стал музыкальным руководителем проекта, посвященного Беларуси и политзаключенной Марии Колесниковой, которая также много лет жила в Германии и известна там как музыкант.

Кроме того, Виталий Алексеенок является артистическим директором Харьковского музыкального фестиваля.

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