Генералы-затейники Телеграм-канал «Сито Сократа»

23.06.2023, 15:03

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Фантастическое шапкозакидательство стремительно сменилось другим тезисом.

Действующее руководство силового блока чем дальше, тем больше раздражает и разочаровывает Путина. Он чувствует себя заложником своих же товарищей в погонах, которые в свою очередь доигрывают комбинации плохих сценариев исхода войны. Даже временно усыпленное бесчеловечным объемом пропаганды население начинает подозревать нелады в планах Кремля. Геополитическое шапкозакидательство стремительно сменилось тезисом «живы будем – не помрем». В современной редакции это звучит: «Встречайте, суки, папу». Воистину гениальная квинтэссенция путинской суицидальности, призыв воевать против Украины в духе камикадзе. Японские милитаристы пришли к такому плану в октябре 1944 года, путинские военные «гении» – на 16 месяце вторжения.

Происходит радикальный поворот в настроениях масс, опасный для правящего класса. На развилке либо Путин, либо силовая группировка обязаны дать вразумительный и успокаивающий ответ на вопрос, как нормализовать положение. Почему получилось так, что российская территория стала рутинной зоной боевых действий? Каков дальнейший план? Есть ли он вообще? Либо действуем на авось, по ситуации бросая в бой солдат-камикадзе тысячами, а дроны ловим голыми руками или сбиваем мешками с продуктами? Сама агрессия идеологически пуста, ведь даже Песков констатировал бессмысленность наград за «освобождение» руин, не подлежащих восстановлению. Совсем не такой вселенский позор обещал Патрушев и Ко своему начальнику, но «счастливому дедушке» и Конашенков – истина в последней инстанции.

Идти путем фантастической лжи нужно до победного конца. Именно так звучит совет силовиков Путину, который продолжает лихорадочные попытки доказать правильность движения в никуда. Эксгибиционизм силовиков в виде публичной трансляции части заседания Совбеза с отходом от Путина на Патрушева-Шойгу направлен на разрядку ситуации в обществе. Если ранее отступления были лишь для презентации стратегических решений, то теперь стратегическими стали только сводки с линии фронта.

Патрушев с упоением зачитывал гаргантюанские цифры потерь боевой техники ВСУ, будто пытался отомстить за поражения Красной армии летом 1941 года. В итоге за 17 дней контрнаступления, которое еще даже не началось, украинская сторона потеряла 246 танков, 595 броневиков, 279 артиллеристских орудий, 264 БПЛА и 13 тысяч человек. Цифры, конечно, впечатляют, вот только никаких фактических подтверждений, т.е. пруфов, Патрушев не привел. Злые языки утверждают, что озвученные секретарем Совбеза цифры завышены в 8,5-10 раз. Получается, Патрушев работает лишь как коммуникатор дезинформации. Значит, вся машина лжи военкорской братии и соловьевщина уже не способны выполнять свою работу. Совбез решил напрямую говорить с массами ввиду полного провала путинских рупоров.

Не полагается на правительственные ресурсы пропаганды и директор СВР Нарышкин. Он остро чувствует подземные толчки приближающегося землетрясения, но даже ему, умному, нужно имитировать работу и лично успокаивать публику. Через своего агента Караганова Нарышкин запустил операцию устрашения о готовности РФ использовать «оружие Бога», т.е. трансформировать войну против Украины в глобальный ядерный Армагеддон. Вроде, таким образом хотели подыграть терпящему крушение Шойгу, но вышло совсем паршиво. В плане Караганова читается только умалишенность кремлевской команды, ее сползание в беспробудный дугинизм.

Для смягчения операционного провала Нарышкин лично затеял новую яркую акцию. Якобы дипломатический корпус Украины усеян его агентами и сочувствующими, которые мечтают служить делу путинизма. Еще чуть-чуть – и в Москву потянутся толпы украинских чиновников. На словах все выглядит красиво, как Путин любит, но зачем такой деликатный вопрос проговаривать вслух? Как минимум можно сглазить, а то и вообще все погубить. А может, разведка дошла до того, что все делается ради сиюминутного хайпа, дабы просто умаслить раздраженному Путину. И на том все.

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