Машины-рекордсмены: названы самые быстрые автомобили в истории 23.06.2023, 15:09

Некоторые авто преодолели звуковой барьер.

С момента изобретения автомобиля многие инженеры пытались создать модели, которые поразят весь мир. Самый простой способ сделать это — разработать самое быстрое авто в мире. Фокус расскажет о том, какие автомобили устанавливали скоростные рекорды.

Первые рекорды скорости среди автомобилей

Jeantaud Duc: первый рекордсмен

В это трудно поверить, но первый рекорд скорости среди автомобилей был установлен еще в XIX веке. В 1898 году гонщик Гастон Шасселуп-Лоба преодолел заветный барьер в 60 км/ч и разогнался до 63,15 км/ч за рулем французского электромобиля Jeantaud Duc.

Gobron-Brillie 110CV: 100 миль/ч не предел

В 1904 году гонщик Луи Риголли за рулем 108-сильного болида Gobron-Brillie 110CV преодолел психологическую отметку в 100 миль/ч (161 км/ч). Во французской коммуне Шатийон-сюр-Сен он разогнался до 166 км/ч, что стало абсолютным рекордом для того времени.

Sunbeam 1000 hp: британское вторжение

В 1926 году британская компания Sunbeam представила модель 1000 hp. Автомобиль, несмотря на название, оснащался двумя 22,4-литровыми двигателями V12 суммарной мощностью 900 л.с.

Sunbeam 1000 hp в 1927 году стал первым авто неамериканского происхождения, который проехался по треку Дейтона-Бич для установления рекорда скорости. Гонщик Генри Сигрейв за рулем этого авто смог развить скорость 327,97 км/ч.

Eyston Thunderbolt и Railton Special: серьезная конкуренция

Спустя 10 лет после рекорда Сигрейва автомобили смогли стать пугающе быстрыми. В 1937 году автомобиль Eyston Thunderbolt под управлением британца Джона Эйстона разогнался до 502,12 км/ч. Еще спустя год кузов авто сделали более обтекаемым, что позволило развить уже 556,03 км/ч.

Всего спустя несколько недель другой британский гонщик Джон Кобб за рулем Railton Special смог разогнаться до 568,58 км/ч. Рекорд был установлен прямо на глазах у Эйстона, что заставило его уже спустя сутки совершить еще одну попытку.

Повторный заезд Джона Эйстона за рулем Eyston Thunderbolt прошел удачно. Автомобиль смог развить скорость 575,34 км/ч. В итоге рекорд Кобба продержался всего 24 часа.

В 1939 году Джон Кобб разогнал Railton Special уже до 594,97 км/ч. Это был последний рекорд скорости перед Второй мировой войной.

После окончания Второй мировой войны Railton Special был доработан совместными усилиями с компанией Mobil Oil и переименован в Railton Mobil Special. В 1947 году Джон Кобб развил на болиде среднюю скорость 634,39 км/ч.

Автомобили, которые преодолели рубеж в 1000 км/ч

Spirit of America – Sonic I и Blue Flame: американская мечта

В 1964 году был построен необычный автомобиль Spirit of America — Sonic I, который внешне больше напоминал ракету, чем наземный транспорт. Он оснащался турбореактивным двигателем General Electric J79 мощностью 15 000 л.с. от американских истребителей тех лет.

Гонщик Крейг Бридлав на высохшем соленом озере Бонневилль смог разогнаться на Spirit of America — Sonic I до 1000 км/ч в одном направление. В официальном рекорде была зафиксирована скорость в 966,574 км/ч, которая продержалась до 1970 года.

В 1970 году был построен автомобиль Blue Flame, который был призван побить рекорд скорости. На озере Бонневилль пилот Гарри Габелич развил скорость 1014,511 км/ч.

Thrust SSC: быстрее скорости звука

В 1997 году мир потрясла новость о том, что автомобиль впервые смог преодолеть звуковой барьер. Рекордсменом стал британский болид Thrust SSC.

Пилот истребителя Королевских ВВС Энди Грин за рулем этого автомобиля разогнался до 1228 км/ч. Этот рекорд до сих пор не побит любым другим авто.

Thrust SSC оснащен двумя турбовентиляторными двигателями Rolls-Royce Spey с форсированной тягой. Их можно было встретить на истребителях McDonnell Douglas F-4 Phantom II.

Двигатели выдавали невероятную мощность 110 000 л.с. Средний расход топлива составлял около 18 литров в секунду.

Самый быстрый серийный автомобиль в истории

Bugatti Chiron Super Sport 300+: почти 500 км/ч на дорогах

Топовая версия гиперкара Bugatti Chiron Super Sport 300+ в 2019 году установила рекорд скорости для серийных автомобилей. Модель смогла разогнаться до 490,484 км/ч.

Bugatti Chiron Super Sport 300+ оснащен 8,0-литровым турбированным двигателем W16 мощностью 1600 л.с. и 1600 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 2,4 секунды.

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