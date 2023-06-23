Экс-сотрудницу прокуратуры Минска осудили на шесть лет колонии 23.06.2023, 15:18

Наталья Лащ

Приговор держали в секрете.

Экс-сотрудницу прокуратуры Наталью Лащ осудили на шесть лет лишения свободы по «делу ЧКБ». Приговор был оглашен еще 1 марта, но правозащитникам стало о нем известно только сейчас, пишет «Весна».

30-летнюю Наталью признали виновной по статье 179 УК (Незаконный сбор и распространение информации о личной жизни) и ч.3 ст. 130 УК (Разжигание социальной вражды). Приговор огласил судья Анатолий Добродей. Наказание экс-сотрудница прокуратуры будет отбывать в колонии общего режима.

Наталья — юристка 2 класса, ранее работала в прокуратуре Фрунзенского района Минска, затем занимала должность специалиста по кадрам в IT-компании. Ее задержали в августе 2022 года в рамках уголовного дела о передаче информации проекту по деанонимизации «Черная книга Беларуси». Правозащитники признали ее политзаключенной.

14 июня КГБ внес ее в список лиц, «причастных к террористической деятельности».

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