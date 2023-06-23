«Я не самый экономный человек, в рейсе что хочу, то и покупаю» 23.06.2023, 15:29

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Дальнобойщики рассказали, как им работается в Европе.

Профессия водителя-дальнобойщика всегда считалась сложной и даже опасной. Многие наши соотечественники отправляются выполнять эту работу в Европу — там она оплачивается лучше, чем дома. Но иногда условия для водителей из Беларуси, да и в целом для тех, кто приехал из стран СНГ, оказываются хуже, чем для европейцев. «Зеркало» узнало у белорусских дальнобойщиков, считают ли они свою работу тяжелой и утомительной, как она сейчас оплачивается, хватает ли кадров на фирмах.

Некоторые от такой работы немного сходят с ума

В последние годы Владимир (имена героев материала изменены) работал в международных перевозках водителем грузовика, а с прошлого года, когда началась война в Украине, переехал в Польшу. На фоне дефицита кадров он быстро нашел польскую фирму, в которой работает до сих пор. Мужчина рассказал, что 21 июня, в День борьбы с усталостью водителей (о котором он узнал из СМИ), он и его коллеги работали как обычно, никаких «плюшек» или послаблений.

— Длинные выходные, так называемые «сорокопятки» (45-часовой отдых. — Прим. ред.) нам оплачивают, но проходят они в машине (для меня это удобно). Гостиницу предприятие не предоставляет, хотя водители за счет работодателя имеют право стоять на хороших платных паркингах — автохофах, — рассказал мужчина об условиях на работе.

Владимир отметил, что на автохофах иногда какие-то приемы пищи включены в стоимость. Там есть санузлы, души, стиральные машины (иногда даже бесплатно). Водитель сказал, что так как он работает на продолжительных каденциях (рейсах), то остановки, где есть все условия, ему просто необходимы.

— Сейчас в дороге стало проще благодаря технологиям. Например, раньше было трудно найти магазины с подъездом для грузовиков. А теперь есть мобильные приложения, где пользователи отмечают такие точки.

Некоторые водители закупаются в Польше консервами и питаются ими в дороге. Владимир же любит зайти в маркет — купить свежие овощи, мясо. В свободное время на паркингах он готовит себе еду на туристической газовой плитке. Зимой и в межсезонье он делает бульоны, супы. А в жару в основном пьет йогурты.

— Физической усталости я почти не ощущаю. На это влияет марка авто, комплектация. Конечно, современные свежие машины комфортные. Моя специализация не предполагает больших физических нагрузок: я занимаюсь перевозкой жидкостей (иногда опасных) в цистернах. А вот усталость моральная, психологическая есть, у меня она приходит на пятой-шестой неделе работы.

Мужчина признался, что ему становится тоскливо и одиноко, он скучает по семье. Благодаря постоянной связи через мессенджеры ему удается выровнять это состояние.

Есть еще факты, которые создают проблемы и добавляют стресс водителю: парковка в будние дни на ночной отдых и безопасность на таких площадках.

— Казалось бы, Европа! У нас принято идеализировать развитые страны. Однако из-за масштабного трафика паркинги в большинстве стран ЕС просто не могут принять всех желающих. Всякие криминальные элементы пользуются тем, что шоферам приходится ночевать, например, на промзонах: воры сливают топливо или грабят прицепы прямо под камерами.

Владимир считает, что за свою работу зарабатывает он немного, его ставка — 370 злотых в день (271 рубль или 83 евро, — здесь и далее конвертация по курсу Нацбанка Беларуси на 22 июня), хотя такой тариф для шторного полуприцепа неплохой. Немного денег из заработка мужчина может отложить, но меньше, чем это было, когда семья жила в Беларуси.

Хотя есть и хорошие моменты: заработок весь официальный, приходит на карту раз в месяц в один и тот же день, не бывает вычетов по результатам работы, водители не теряют время на мелких дорогах и ездят только по автобанам.

— Уже два месяца я пытаюсь договориться с шефом о повышении зарплаты, но тот всячески «съезжает» с темы разговора. Обычно в моей сфере зарплаты выше. В некоторых литовских фирмах доходят до 120 евро (391 рубль) и выше. Я не самый экономный человек, в рейсе что хочу, то и покупаю. Но если договориться о повышении не получится, то намерен найти другого работодателя.

Владимир слышал, как многие его коллеги называли свою работу «собачьей»: живешь в будке, отойти от нее не можешь, ешь из миски, слушаешься хозяина фирмы.

«В моем случае работа не очень напряженная»

Илья работает на польского перевозчика, он устроился на фирму в январе этого года. Кроме Польши он ездит в Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Германию, Данию.

— Рабочее время каждый день имеет разную продолжительность. Тем более у нас привязка ко времени загрузки и разгрузки, в основном это запланированные мероприятия, — говорит Илья.

Водитель приводит пример: в понедельник он приехал на загрузку в 8.00, а выгрузка у него запланирована на 15.00 в среду. За двое с половиной суток ему надо преодолеть расстояние до места выгрузки, сделать паузу на отдых, как требует закон. Но будет ли у него загрузка потом в четверг, он не знает. Если заказ на перевозку не дадут, то фура будет стоять.

— В моем случае работа не очень напряженная. Что касается оплаты, то это 80−85 евро (260−277 рублей) в сутки. Продолжительность каденции я выбираю сам, обычно это месяц работы, потом — неделя отдыха.

Такой рабочий график мужчина выбрал, потому что живет в Польше. Коллеги, которые находятся в Беларуси, имеют более длительные каденции, в среднем они длятся по 10−11 недель, потом водитель 3−4 недели отдыхает.

«Любая ошибка на водителе»

Игорь возит грузы на новеньком тягаче по Европе от большой литовской фирмы. По словам водителя, компания берет все поступающие заказы на перевозки, даже если прибыль от рейса минимальная или ее не будет вообще, главное — чтобы не ушел клиент.

— Небольшие фирмы такого не могут себе позволить, поэтому они берут себе только выгодные фрахты. Поэтому работой мы всегда загружены, — объяснил собеседник.

Официально Игорь получает за свою работу 7,5 евро (24 рубля) в час, дополнительно оплачивают командировочные расходы. Если водитель ездил экономно, не было лишнего расхода топлива, лишнего пробега, то ему идет доплата. В результате за сутки заработок может достичь 80 евро (260 рублей). Однако собеседник отметил, что это не самый высокий заработок дальнобойщиков в Литве, не говоря о фирмах из Западной Европы.

Паузы на отдых Игорь делает на паркингах, хотя раньше длинный 45-часовой отдых они могли проводить в гостинице за счет фирмы. Это и еще некоторые требования отражены в «Пакете мобильности».

«Пакет мобильности» — это нормативные акты Европейского союза (ЕС), предназначенные для регулирования международных автомобильных перевозок на территории стран ЕС. Пакет мобильности охватывает широкий спектр областей регулирования: условия труда и отдыха водителей, правила внедрения и использования тахографов, правила каботажа, правила командирования работников и т.д. Пакет мобильности вступал в силу поэтапно. В частности, положения, связанные с режимом труда и отдыха, действуют с августа 2020 года.

— Сейчас нам только сбрасывают какие-то чеки, якобы за ночевку в гостинице, чтобы мы их предъявляли на дороге контролирующим работу дальнобоя сотрудникам. Но контроль на это не ведется. Поэтому в некоторых странах, например Бельгии, мы «сорокапятку» вообще не стоим, логисты выводят нас в другие страны. Если словят спящим в кабине, то штраф — 3500 евро (11 411 рублей). Плюс водителя как соучастника тоже накажут.

Игорь говорит, что они не соблюдают и другие требования «Пакета мобильности»: не возвращаются на базу в Литве каждые четыре недели, при пересечение границы между странами Европы не отмечают это в приборах (это важно для расчета командировочных расходов).

— Водителей не хватает, поэтому у нас постоянно набирают новых людей. Дают нам учить стажеров. Недавно мне дали парня из Украины, у него опыта водительского на родине было где-то три месяца. Познакомился с новенькими водителями из Беларуси, оба без опыта: один — бывший военный, второй — водитель автобуса. Много новых водителей из Средней Азии.

Дальнобойщик отметил, что из-за того, что водители «зеленые», иногда допускают в работе «косяки». Из последнего: неопытный дальнобойщик на загрузке в Италии не рассчитал габариты фуры и сломал въездные ворота, теперь страховщики выясняют размер ущерба, платить его будет «водитель-вредитель».

— Работа моя очень тяжелая. Девять часов внимания на дорогу, работа на загрузке и разгрузке, заправка, документы. Надо знать законы каждой страны, через которую едешь, нюансы по прохождению границы. Любая ошибка на водителе, за любой косяк можно попасть на штраф.

Также мужчине очень сложно длительное время находиться вдали от семьи. Общение через мессенджеры, даже если включаешь видеосвязь, его не спасает. Но и по возвращении домой тоже сложно и надо пройти «акклиматизацию», ведь там жена, дети, какие-то новые заботы.

— Думаю, что водителям-европейцам работается лучше, чем нам. Они знают законы своей страны, все фирмы их соблюдают, никто дальнобойщикам не говорит хитрить с режимами труда и отдыха. Также им проще, потому что они работают возле дома, на выходные (если не ежедневно) возвращаются домой. Работа их оплачивается лучше, все командировочные рассчитываются правильно плюс еще и питание оплачивают.

«Дети растут без отца, жена без мужа»

Станислав работает на литовской фирме, ездит он по Европе. Обычно водитель начинает свою работу в 7.00, хотя некоторые коллеги выезжают с паркинга раньше, чтобы и закончить можно было не очень поздно.

— Я работаю на Volvo 2022 года выпуска, получал ее новой. За это время она пробежала 250 тысяч километров. Еще через 100 тысяч километров ее будут менять. Сейчас не знаю, сколько времени пройдет, чтобы сделать такой пробег. Работы у нас сейчас стало меньше, чем раньше. Не знаю почему, может, нас так берегут, — говорит водитель.

По его словам, заказы на перевозки есть, но положенное время водители не вырабатывают. Заработок Станислава в месяц — от 2500 евро (8150 рублей).

— Живем в кабинах, они оборудованы, в принципе, всем, что нужно, за исключением душа и туалета, но они есть почти на каждой стоянке. В некоторых странах 45-часовой отдых нам оплачивают в гостинице. Но это, как правило, бюджетные гостиницы, где из плюсов только душ и туалет рядом с кроватью. Я лично не люблю жить в гостиницах.

Водитель говорит, что их фирма развивается и растет, поэтому ищут новых водителей. Даже для сотрудников ввели материальное поощрение, если они приводят друга, который готов стать дальнобойщиком.

— Я считаю, что у меня работа достаточно легкая в физическом плане, даже приходится заниматься спортом, чтобы не растолстеть. Водители очень мало двигаются. Вот когда я работал на стройке, то там была тяжелая работа, да еще за небольшие деньги. Сейчас очень тяжело быть вдали от семьи. Я работаю по два месяца, потом месяц дома. Дети растут без отца, жена — без мужа. Всегда в одиночестве, но к этому привыкаешь. Даже кажется, что если посадят в тюрьму в «одиночку», то особо ничего не поменяется. Но зато у меня отпуск каждый третий месяц.

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