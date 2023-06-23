Над Лидой стоит невыносимый шум из-за военных самолетов 23.06.2023, 16:00

4,150

Местные жители отмечают, что самолеты «летают с утра до позднего вечера».

Жители Лиды жалуются, что уже несколько недель в городе стоит страшный гул из-за самолетов, которые «летают с утра до позднего вечера». Рядом с городом находится военный аэродром. «Зеркало» позвонило в командование Военно-воздушных сил (ВВС) и спросило, что происходит и как лидчанам жить в таких условиях.

— Мы живем в другой части города, далеко от аэродрома, но гул стоит такой, что не слышно собеседника. Самолеты так не летали даже в феврале прошлого года, а сейчас — с утра и до позднего вечера. И тяжелый транспорт, и быстрые самолеты, видимо, истребители. На днях видели, как самолеты выполняли трюки: резко взмывали вверх вертикально, потом вниз. Не представляю, как живут жители района рядом с аэродромом, — рассказывает житель Лиды.

Под видом обеспокоенных гражданин журналисты позвонили дежурному по командованию ВВС и войск ПВО Беларуси.

— Я живу в Лиде. Не первый день над нами летают самолеты. Шум страшный. Что происходит?

— Полеты плановые.

— Сколько продлятся полеты? Невыносимо жить и работать при таком шуме.

— Я не готов вам сейчас сказать, сколько продлятся плановые полеты. Они осуществляются согласно установленным плановым таблицам, планам боевой подготовки. Все штатно. Все нормально.

— Но хотя бы примерно. Это дни, недели?

— Я не могу ответить вам на этот вопрос.

— Это вообще безопасно? Недавно военный вертолет упал. Нам на головы ничего не упадет?

— Я не знаю. Полеты плановые, все нормально у нас.

— Летают хоть белорусы? Или россияне?

— Я не могу ответить вам на эти вопросы.

— Людей ведь никак не оповещали. Как нам жить в таких условиях?

— Вас и не должны оповещать о полетах Вооруженных сил Республики Беларуси.

— Как же так? Мы ведь живем в этом городе.

— Я не уполномочен отвечать на такие вопросы. В целом я вас сориентировал: полеты плановые, согласно плану боевой подготовки.

Рядом с Лидой находится военный аэродром, на котором располагается 116-я гвардейская штурмовая авиационная база ВВС РБ. Сообщается, что до апреля 2022 года аэродром Лиды использовала российская авиация.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».