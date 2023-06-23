Путина загнали обратно в стойло Анатолий Несмиян

23.06.2023, 15:51

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Анатолий Несмиян

Министры не потянули возложенной на них миссии.

Своеобразным ответом руководителю СВР на его заявление о причинах начала «спецоперации» стало выступление Пригожина, в котором он сообщил, что «…на 24 февраля ничего сверхординарного не было. Минобороны пытается обмануть президента, общественность и рассказать, что со стороны Украины была безумная агрессия и они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть. Спецоперация была начата совершенно по другим причинам»

Что за другие причины, Пригожин не уточняет, а без такого уточнения содержательная ценность его выступления невелика. Из его слов следует, что президента обманули и подставили нехорошие министры, а сам президент вообще типа попки сидит на жердочке и кивает.

В реальности это Путину пришлось клещами вытягивать из перепуганных придворных согласие на «спецоперацию», а того же Нарышкина буквально принуждать к одобрению, причем все это под запись и под опубликование.

В общем, версия про глупенького главнокомандующего и коварных министров как-то не очень бьется с реальностью, будем откровенны. То, что министры не потянули высокой возложенной на них миссии - так опять же, а кто их по помойкам находил, отряхивал и на посты расставлял?

«Спецоперация» - прямое продолжение выдвинутого ультиматума про «границы 1997 года» и ничем иным не является. «Спецоперация» была начата, исходя из двух неверно просчитанных сценариев - упертости украинской армии и территориальной обороны, выдержавших первый удар, и готовности Запада оказывать помощь. Обе эти оценки оказались провальными, что вынудило в спешном порядке в конце марта 2022 года заключать Стамбульские соглашения, проектом которых Путин буквально на днях тряс перед камерой - но тут уже ему не дали соскочить и загнали обратно в стойло. Кто же теперь его выпустит из той ловушки, в которую он сам себя затащил?

Интересы Пригожина - расшатать как можно сильнее вертикаль, чтобы суметь на ее развалинах оторвать немножечко своего. Но версия, которую он пытается продать, никакого отношения к реальности не имеет. Решение принималось однозначно на самом верху, возможно, крайне узким кругом лиц, но никакого глупенького и непонимающего президента среди них не было. Эти люди прекрасно понимали что и для чего делают. Просчитались - да, однозначно. Но никакой ошибки не было, решение принималось осознанно.

Анатолий Несмиян, Telegram

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