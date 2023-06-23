В 11-й пакет санкций ЕС попали два белорусских чиновника 23.06.2023, 16:20

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Один из них - начальник БелЖД.

В силу вступил 11-й пакет санкций Европейского союза против России в связи с войной против Украины. Решение опубликовано в официальном журнале ЕС. Новые санкции включают запрет на транспортировку нефти из России по северной ветке нефтепровода «Дружба», ограничения на въезд российских прицепов в Евросоюз, а также меры, направленные против обхода ранее введенных ограничений.

Также введены санкции против физических лиц и организаций. В список попали и два белорусских чиновника, отмечает «Зеркало». Это Дмитрий Пантус и Владимир Морозов.

- Владимир Морозов — начальник БелЖД. Утверждается, что он поддерживал развертывание и транспортировку российского военного персонала и техники, которые участвовали в войне, поэтому несет ответственность за поддержку и реализацию действий и политики, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

- Дмитрий Пантус — председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси. Эта структура разрабатывает и обслуживает вооружение, военную и спецтехнику, содействует производству оружия подведомственными предприятиями, обеспечивает военно-промышленную кооперацию. Также Госкомвоенпром занимается надзором за перемещением оружия через госграницу и обеспечивает навигацию российской армии. Подчеркивается, что на своем посту Пантус оказывает военную поддержку России в ее войне против Украины.

Напомним, 10-й пакет санкций против России Евросоюз принял в конце февраля 2023 года. В черный список попало 121 физическое и юридическое лицо, в нем прописали значительные новые ограничения на импорт и экспорт.

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