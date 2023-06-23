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ВСУ взяли в плен большую группу окупантов

  • 23.06.2023, 16:27
  • 3,654
ВСУ взяли в плен большую группу окупантов

Видеофакт.

Бойцы 225-го отдельного батальона 127-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины взяли в плен восемь (большое отделение) российских окупантов из частной военной компании «Ветераны».

Об этом сообщил пользователь «ТикТока» lavashik_bratashik, обнародовав соответствующее видео «интервью» пленных. Они сидят у стены в каком-то помещении со связанными руками и открытыми лицами и поочередно представляются.

Первый из Тынды Амурской области свое ФИО назвал неразборчиво, Вадим Николаевич Отличко из Волгоградской области, Андрей Евгеньевич Борисов из Смоленска, Сергей Анатольевич Глушов из Башкирии, Михаил Николаевич Харитонов из Астрахани, Андрей Вячеславович Ажов из Камыша Волгоградской области, Сергей Николай, Вадим Викторович Малахов из Воронежа.

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