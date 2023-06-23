В Беларуси хотят ввести обязательную видеосъемку в такси 23.06.2023, 16:35

Данные будут храниться не меньше месяца.

В Беларуси хотят ввести обязательную видеофиксацию в такси. А «контролирующие и правоохранительные органы» будут иметь возможность безвозмездного круглосуточного доступа к информации о заказах и поездках. Это предусмотрено проектом указа «Об автомобильных перевозках пассажиров», который выносился на общественное обсуждение.

Согласно проекту документа, автомобильный перевозчик должен обеспечить видеофиксацию выполнения перевозки пассажиров «посредством установки соответствующих технических средств в салонах транспортных средств». Эти данные он должен хранить не меньше месяца.

Указ также предполагает, что диспетчеры автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, диспетчеры такси, автомобильные перевозчики будут обязаны не только вести учет заказов, но и хранить информацию о них на протяжении пяти лет.

Общественное обсуждение проекта указа уже завершено. Организатор обсуждения, Минтрас, подготовит сводную таблицу, где будет определено, какие мнения, пожелания и идеи будут приняты, а какие останутся без внимания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».