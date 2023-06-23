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Украинские военные показали, как работает САУ Paladin по позициям россиян

  • 23.06.2023, 16:43
Украинские военные показали, как работает САУ Paladin по позициям россиян

Бойцы поделились впечатлениями от американской САУ.

Украинские военные показали, как американская самоходная артиллерийская установка (САУ) М109 Paladin помогает уничтожать технику и живую силу российских оккупантов.

Как рассказал один из бойцов украинской 47-й бригады «Магура», обычно от целеуказания до первого выстрела проходит 4 минуты, но это в идеальных условиях.

«Если на максимальных зарядах, то здесь прямо штукатурка сыпется. Разрывы хороши, особенно, если там более «жирный» снаряд зарядить, вообще красиво получается. Как оно прилетает», - рассказал он.

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