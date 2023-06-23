Вывозят семьи и активы: россияне рассматривают уход из Крыма как один из реалистических сценариев 23.06.2023, 16:50

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Также к эвакуации готовится ряд предприятий.

Российские оккупанты и коллаборанты во временно оккупированном Крыму перестали чувствовать себя в безопасности. Несмотря на то, что захватчики рассказывают гражданам страны-террориста РФ о том, что все якобы идет по плану, они рассматривают уход из Крыма как один из реалистических сценариев.

В частности, большинство гауляйтеров и военного командования уже вывезли свои семьи и активы с полуострова. Такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода. Утро».

«Один из реальных сценариев, который для себя рассматривают оккупанты, это уход из Крыма. Значительная часть оккупационной администрации и командования, понимая это, свои семьи уже вывезла, и активы также вывезла», - рассказал он.

Также к эвакуации готовится ряд предприятий в оккупационном Крыму, в частности, они собирают документы для перевозки на территорию РФ.

Кроме того, если посмотреть на траншеи, которые оккупанты обустраивают в Крыму, можно увидеть, что их часть находится далеко от границы с материковой Украиной.

«Поэтому да это сценарий, который они для себя рассматривают и понимают его реалистичность», - резюмировал Юсов.

Напомним, инженерные подразделения российской оккупационной армии в последние несколько дней минуют цеха предприятия «Крымский титан», которые пока продолжают работать, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории. Враг может готовить масштабную техногенную катастрофу, поскольку на холодильном оборудовании Титана используется около 200 тонн технологического аммиака.

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