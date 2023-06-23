Украина внесла в список спонсоров войны автомобильную компанию Geely 23.06.2023, 16:55

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Машины Geely собирают и в Беларуси.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в перечень международных спонсоров войны китайскую автомобильную компанию Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd.

«Geely продолжает платить налоги в бюджет России, активно поддерживать ее экономику и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины в то время, когда большинство производителей автомобилей из Европы, Японии и Кореи прекратили продажи на российском рынке после вторжения в Украину», — говорится в сообщении.

Компания принадлежит частному китайскому предпринимателю-миллиардеру Ли Шуфу и имеет несколько брендов, среди которых Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility.

В 2022 году Geely вошла в список крупнейших компаний мира Fortune Global 500 и заняла 229 место.

Компания продолжает представлять и продавать новые модели авто своей марки в РФ, развивать производство автомобилей в Беларуси.

Отметим, что в список НАПК внесли уже около 30 международных компаний - в том числе Xiaomi Corporation, Great Wall Motor, Yves Rocher, Райффайзен Банк, Bonduelle и другие.

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