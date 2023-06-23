Найденный в Испании «артефакт Вергилия» ошеломил ученых 23.06.2023, 17:01

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Археологи нашли поистине уникальный артефакт.

В Испании сотрудники исследовательского проекта OLEASTRO обнаружили поистине уникальный артефакт: фрагмент римской амфоры для масла, которая была украшена стихотворением Вергилия.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Roman Archaeology, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Находка была сделана на территории муниципалитета Орначуэлос, провинция Кордоба.

Исследователи нашли фрагмент римской амфоры, предназначенной для хранения оливкового масла. Его ширина составляет всего шесть сантиметров, а длина - восемь сантиметров. Несмотря на скромные размеры, этот осколок буквально ошеломил археологов. Дело в том, что на его поверхности около 1800 лет назад был выгравирован текст. Ничего необычного в такой практике нет. Науке известно огромное количество гончарных изделий Древнего Рима, украшенных надписями.

Однако расшифровка найденного текста показала, что амфора была уникальной. Как правило, надписи на амфорах содержали название местечка, где было произведено масло, год производства, имя «фермера». Однако в данном случае на поверхности амфоры было написано стихотворение Вергилия. Расшифровка показала, что на уцелевшем осколке выгравированы фрагменты из седьмого и восьмого стихов первой книги поэмы Вергилия «Георгики». Она была написана в 29 году до нашей эры. «Георгики» - это дидактическая поэма в четырех книгах, рассказывающая о земледелии, плодоводстве, виноградарстве, скотоводстве и пчеловодстве.

Авторы открытия отмечают, что Вергилий был самым популярным поэтом своего времени, причем его популярность практически не снижалась и в последующие столетия. Его «Энеиду» преподавали в школах, а стихи использовались в качестве педагогических упражнений для многих поколений учеников. Археологи пока не могут дать ответ на вопрос о том, почему стихи Вергилия были выгравированы на амфоре. Никогда прежде произведения этого автора на амфорах не находили. И почему были выбраны именно «Георгики», а не куда более популярная «Энеида»?

В любом случае, сделанное открытие испанские археологи назвали исключительно ценным и уникальным. К слову, стихи были написаны на нижней части амфоры, поэтому их трудно было заметить. Написать их мог только грамотный и образованный человек, а в те времена таких людей было относительно мало. Возможно, это был член аристократической семьи, владевшей производством оливкового масла, или ее наемный работник.

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