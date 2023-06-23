Резко станут вменяемыми
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 23.06.2023, 17:10
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Сценарий с ликвидацией Путина из папки «невозможных» переходит в «гипотетические».
Владимир Зеленский, в интервью BBC допустил физическое устранение Путина, если тот не прекратит ядерный шантаж:
«Я считаю, что если он не перестанет угрожать миру ядерным оружием, я уверен, что мир знает формат, как лишить его жизнедеятельности».
Заявления подобного рода, сделанные на высшем уровне, всегда преследуют две цели:
1) припугнуть адресата, вытащив его из фантазийного внутреннего мира в реальный;
2) подготовить общество к возможности такого развития событий.
Фактически сценарий с ликвидацией Путина из папки «невозможных» переходит в «гипотетические».
Если престарелый Вождь и дальше продолжит демонстрировать миру свою неадекватность (которая, вполне возможно, не часть образа, а естественное состояние), то ответ будет решительным.
«Нет психопата — нет проблемы».
Приближённые к Путину представители элитки, разумеется, первые недели грозно помашут кулачками и пообещают жёстко ответить, превратив Запад в «радиоактивный пепел», но отправляться в «рай» за мёртвым главарём никто из них не захочет.
Резко станут вменяемыми и договороспособными.
Причём не стоит считать ликвидацию нынешнего российского лидера чем-то крайне маловероятным. С каждым новым преступлением он самолично подталкивает цивилизованный мир к подобной развязке.
А добровольно останавливаться он явно не намерен. Ну, что ж, значит придётся принудительно.
Телеграм-канал «Запретное мнение»