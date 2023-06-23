Полковник ВСУ объяснил, почему россияне скоро «начнут задыхаться» на юге Украины 23.06.2023, 17:35

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Логистика российских войск уже серьезно повреждена.

Украинский военный эксперт Петр Черник заявил, что удар по Чонгарскому мосту не позволит россиянам легко обеспечивать свои подразделения на юге Украины.

Полковник Вооруженных сил Украины дал для телеканала «Эспрессо» комментарий, в котором отметил, что с течением времени россиянам придется покинуть юг Украины, потому что физически содержать этот регион будет трудно.

«Противник очень хорошо осознает, что юг Украины для него обречен. Я уверен, что это вопрос времени. Во-первых, произошло уникальное «бавовнування» на Чонгарском мосту, что является серьезным перерезанием логистики противника, однако неполное и неабсолютное, но это первый шаг вперед, который был очень неплохим. А южное группирование россиян помаленьку начнет задыхаться, им придется оттуда отходит», - сказал Черник.

Эксперт добавил, что оккупанты хотят выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, потому что это можно будет показать зазомбированному населению как «большую победу».

Напомним, что 22 июня россияне заявили, что ВСУ ударили по Чонгарскому мосту ракетами Storm Shadow.

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